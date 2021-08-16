Про це "слуга народу" Ірина Верещук розповіла у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі. За її словами, один з таких сценаріїв відбувався на початку весни, коли Росія бряцала зброєю біля кордону України.

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Тоді своїми діями Кремль змусив президента США Джо Байдена сісти за стіл перемовин.

"Байден зустрівся з Путіним у Женеві. Ми бачили цю зустріч. Зараз тривають перемовини Росії і США у Женеві щодо стратегічної стабільності", – сказала Верещук.

Очевидно, що Путін добре вивчив уроки минулого. Він навчився тиснути, маніпулювати так, щоб змусити лідерів сучасності сідати з ним за стіл перемовин,

– заявила Верещук.

"Слуга" підсумувала, що це все – питання часу.

Чи натисне Росія на Меркель

Меркель приїде у Київ, але напередодні відвідає Росію – це відбудеться 20 серпня. В української сторони існують побоювання, чи не зможе Путін вплинути на позицію Меркель та натиснути на неї. Верещук впевнена, що цього не станеться.

"Це приземлене розуміння, що Росія може натиснути на Ангелу Меркель", – запевнила "слуга народу".

Інтерв'ю з Іриною Верещук: дивіться відео