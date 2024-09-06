Путин сделал это впервые: почему резко изменились цели так называемой "сво"

Владимир Путин выступил на форуме во Владивостоке. Там удивил рядом заявлений, в частности тех, которые касаются войны в Украине и целей оккупационной армии.

Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что глава Кремля дал много обещаний людям из своего окружения. Теперь он не знает, как их реализовать.

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Почему Путин изменил цели войны

Российский диктатор во время форума вспоминал Донбасс. Он назвал приоритетной целью наступление именно на этом направлении. Из всего, что сказал глава Кремля это является самым важным.

Путин еще ни разу такого не говорил. К тому же не только он, а вообще никто из российского руководства не говорил, что цель так называемой "сво" – наступление в Донецкой области,

– отметил политтехнолог.

Оккупанты называли своей целью "денацификацию и демилитаризацию", сброс власти, но отнюдь не продвижение на определенном участке фронта. Еще во время интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону, Путин сказал, что хочет захватить Киев, Харьков, Днепр, Одессу и левый берег Днепра.

Но вдруг выяснилось, что его цель – это захват Донбасса. Риторика кардинально изменилась, потому что Путин понял, что не смог выполнить обещаний, которые непублично давал своему близкому окружению.

Глава Кремля обещал еще в 2024 году захватить Харьков и Одессу. Но как мы видим, ему не удалось оккупировать даже небольшой городок Волчанск на Харьковщине. К другим городам оккупанты вообще не приблизились.

С военной точки зрения, Донетчина – это все, что он может сделать. Итак, за год Россия смогла захватить Авдеевку и начать движение в сторону Покровска. Расстояние между городами 45 километров,

– отметил Михаил Шейтельман.

Ситуация между Покровском и Авдеевкой: смотрите на карте

Авдеевку оккупировали в январе 2024 года. Тогда существенно повлияло отсутствие обещанной помощи со стороны США. За год из 45 километров россияне прошли 35. Не надо забывать, что за это время противник потерял сотни тысяч солдат, технику и вооружение.

За 8 месяцев это все, что сделала Россия. К тому же площадь оккупированных территорий меньше, чем ту, которую сейчас контролирует Украина в Курской области. О чем теперь может говорить Путин? Как объяснить, куда был потрачен российский бюджет?,

– сказал политтехнолог.

Поэтому у Путина не остается никакого другого варианта, чем снижать планку.