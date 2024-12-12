Путин, вручая награду российской композиторше, внезапно назвал ее Патрушевым

В четверг, 12 декабря, в Кремле Владимир Путин вручал награду советской композиторше Александре Пахмутовой. Однако диктатор перепутал и несколько раз назвал ее Патрушевым.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как Путин путался во время вручения награды в Кремле

На вручении госнаград в Кремле, Путин, награждая советского композитора Александру Пахмутову, не с первого раза назвал правильно ее фамилию и имя.

Конечно, не могу не сказать о всенародно любимой Александре Николаевиче... Николаевне Патрушевой... э-э-э Пахмутовой,

– говорил Путин.

Путин оговорился, вероятно, имея в виду имя Николая Платоновича Патрушева – бывшего главу ФСБ и экс-главы Совета безопасности России. Именно его СМИ много лет называли "самым влиятельным силовиком".

Оговорки Владимира Путина во время вручения наград: смотрите видео

Заметим, Путин уволил Патрушева с должности секретаря Совбеза России в мае 2024 года. Его заменил бывший министр обороны Сергей Шойгу. Николай Патрушев работал в должности 16 лет – с 2008 года.

Также бывшего секретаря Совбеза России Николая Патрушева буквально в 2022 году активно называли преемником Путина. Ведь в случае, если бы Путину понадобилось длительное восстановление после болезни, то власть должна была на время перейти Патрушеву.