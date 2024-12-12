Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як Путін плутався під вручення нагороди у Кремлі

На врученні держнагород у Кремлі, Путін, нагороджуючи радянську композиторку Олександру Пахмутову, не з першого разу назвав правильно її прізвище й ім'я.

Звичайно, не можу не сказати про всенародно кохану Олександра Миколайовича… Миколаївну Патрушеву… е-е-е Пахмутову,

– казав Путін.

Путін обмовився, ймовірно, маючи на увазі ім'я Ніколая Платоновича Патрушева – колишнього главу ФСБ та ексочільника Ради безпеки Росії. Саме його ЗМІ багато років називали "найвпливовішим силовиком".

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Зауважимо, Путін звільнив Патрушева з посади секретаря Радбезу Росії у травні 2024 року. Його замінив колишній міністр оборони Сергєй Шойгу. Ніколай Патрушев працював на посаді 16 років – з 2008 року.

Також колишнього секретаря Радбезу Росії Ніколая Патрушева буквально у 2022 році активно називали наступником Путіна. Адже у випадку, якби Путіну знадобилось тривале відновлення після хвороби, то влада мала на якийсь час перейти Патрушеву.