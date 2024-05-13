Звільнення Патрушева та призначення економіста за фахом Андрєя Бєлоусова на посаду міністра оборони може мати для Росії серйозні наслідки. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний.

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Наслідки перестановок в уряді

Увечері 12 травня з'явилася інформація про несподівані зміни у вищому керівництві Росії. Новим секретарем Радбезу Росії замість Ніколая Патрушева став Сєргєй Шойгу. Натомість місце міністра оборони зайняв близький до Путіна Андрєй Бєлоусов.

Побутують різні версії таких кардинальних змін в російському уряді. Наприклад, аналітики ISW переконані, що Владімір Путін так готується до затяжної війни.

У Росії є чотири групи впливу: ФСБшники, військові, технократи та близькі друзі Путіна. У цих кадрових перестановках корупціонера-показушника, яким є Шойгу, заміняють на корупціонера-технократа. Для нас це, якщо не небезпечний, то неприємний момент,

– наголосив Олег Лісний.

Коротка довідка. Технократ – це людина, яка має глибокі знання у певній науковій або технічній галузі та використовує ці знання для управління чи прийняття рішень у суспільстві.

"Коли Патрушев був на чолі Радбезу Росії, він був дуже впливовою людиною та створив паралельний Адміністрації президента орган. Шойгу цього не зможе робити. Він не вміє розбудовувати військово-промисловий комплекс, не вміє керувати військами, зате вміє ходити у формі та красти", – підкреслив політолог.

Показово є й те, що на своїй посаді начальника Генштабу Росії залишився Валєрій Герасимов. З цього можна зробити висновок, що йому, на відміну від Шойгу, Путін ще довіряє армію.

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Отож поки серед названих груп впливу у Росії явно просіла ФСБ, адже Патрушева не лише звільнили, але й принаймні поки не призначили на нову посаду. Оскільки це не остання фігура у російському уряді, варто слідкувати за тим, де він все ж опиниться.

Треба дивитись, що далі буде з кланом ФСБшників. Вони дуже не люблять усіх решту, тому не збираються всіх втрачати та сидіти мовчки. Вони щось робитимуть. Тим паче ФСБшна путінська "челядь" вбудована в перемовні процеси із Заходом. На мою думку, що більше вони втрачатимуть, то можуть почати домовлятися про свою долю коштом путінської долі. Тому Путін може не досидіти свій термін,

– наголосив Лісний.

Чого чекати від нового міністра

Тим часом новим міністром оборони Росії став Андрєй Бєлоусов. Майже 10 років він перебував на посаді міністра економіки та допомагав ставити економіку Кремля на військові рейки після 24 лютого 2022 року.

Саме технократи врятували Росію від економічного краху, зокрема й новий міністр оборони Росії. За прогнозами Віталія Портнікова (український журналіст – 24 Канал), нинішній міністр може довести Росію до неславного кінця, але це не буде дуже швидко. На тактичному рівні треба напружитися та робити більше в оборонному секторі самим, а в стратегічному – можна спостерігати повну аналогію з Радянським Союзом,

– зазначив Лісний.

Мовиться про історичну паралель – коли у 1976 році міністром оборони СРСР став маршал Дмитро Устинов, який створив сильний військово-промисловий комплекс. Втім саме завдяки такій військовій політиці Устинова, СРСР зрештою розвалився раніше, ніж очікувалося, адже вся радянська економіка почала працювати на ВПК. Щось подібне вже відбувається і з Росією.

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