Такое мнение 24 Каналу высказал бывший руководитель Управления криминальной разведки и один из основателей УБОП Валерий Кур, заметив, что с такими темпами Россия просуществует еще меньше, чем 100 лет. Между тем Запад уже никогда не будет иметь с ней дружеских отношений.

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Россия – большая свалка

Путин все больше и больше ведет Россию к краху своим ручным управлением. Страна, которая имеет большие ресурсы, не вкладывает абсолютно никакого финансирования в новейшие технологии для ее развития.

"В 2005 году государство было одним из самых привлекательных инвестиционных проектов. Если бы Путин в этом году ушел с поста президента, Россия еще бы богато жила на своих ресурсах лет 100. Он бы стал почетным президентом всех самых элитных клубов мира. Но что мы видим? Ручное управление. Не было вложено ни копейки в новейшие технологии. Россия – это вонючий мусор, в котором есть все ископаемые мира", – прокомментировал бывший руководитель Управления криминальной разведки.

Между тем россияне не собираются восставать против диктатуры Путина. Они готовы продолжать свою жизнь в "мусоре".

Россияне не замечают, что живут на свалке, они привыкли к этому. Живя с ресурсами, которые есть, в терроре, с жестоким подавлением инакомыслия они согласятся быть рабами, они так привыкли. Это не Украина, которая всю жизнь тянулась к свободе,

– отметил Кур.

Никогда больше не друзья с Западом

Россия с каждым днем терпит все больший крах не только благодаря своей внутренней политике. Начало полномасштабного вторжения сильно отразилось на репутации страны перед Западом.

"Путин все больше и больше злит Запад и я уверен, что Запад уже никогда не вернется. Они могут Путина простить, снять санкции, но друзьями уже никогда не станут. Россия в таком состоянии сможет просуществовать менее 100 лет. Хребет "Великой военной империи" был сломан в марте – мае 2022 года. Украинцам надо держаться и преодолевать их", – подчеркнул бывший руководитель Управления криминальной разведки.

Что происходит в России: последние новости

В Кремле продолжаются разговоры о возвращении смертной казни после теракта в "Крокус Сити Холле". Россия вышла из всех европейских институтов, поэтому Путин может ввести такое наказание в любой момент.

Власти России признали, что продолжается война. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что теперь так называемая "сво" в Украине превратилась в настоящую войну. Он добавил, что это, мол, произошло из-за вмешательства Запада.

The Washington Post сообщил, что Путин заявил о неспособность его государства предотвратить нападение террористов в "Крокус Сити Холл". Теракт в Подмосковье разгромил усилия диктатора представить Россию устойчивым и сильным государством.