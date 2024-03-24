Российский диктатор уже давно мог ввести смертную казнь. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, добавив, что в этом ему никто не может помешать.

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Может ли Путин ввести смертную казнь

"К мобилизации люди относятся негативно, потому что это им грозит, а смертная казнь в России достаточно популярная идея. Относительно возвращения смертной казни, то могу сказать, что многие будут очень довольны", – сказал Игорь Эйдман.

Путин может ввести такое наказание в любой момент, ведь Россия вышла из всех европейских институтов, поэтому их решениям ничто не препятствует. Более того, конституционный суд страны-агрессора подчиняется Путину.

Конституционный суд может поддержать такую идею, но Путину это и не нужно. Он своих противников расстреливает, убивает, уничтожает, отравляет, сажает в тюрьмы на 25 лет. Ему это и не нужно,

– отметил политолог.

Как задерживали подозреваемых в теракте

Первых подозреваемых задержали почти сразу. Их жестоко допрашивали, а в сеть даже попало видео, на котором одному из мужчин отрезали ухо.

В России было много жестоких диктаторов, но ни один из них своими преступлениями не хвастался. Наоборот они их скрывали, потому что считали неприличным, никто об этом не знал.

Сейчас к власти пришел откровенный, самовлюбленный, нарциссический садизм. Все начиналось с "кувалды" Пригожина, когда ею убили человека,

– добавил Игорь Эйдман.

Тогда был пройден определенный рубеж, когда окончательно стало понятно, что россияне не стесняются своих преступлений, садизма, потому что считают, что так население будет удовлетворено.

"Я не помню, чтобы в мире существовала такая диктатура, которая бы хвасталась своим садизмом, ну по крайней мере еще со времен средневековья", – подчеркнул политолог и социолог из Германии.

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