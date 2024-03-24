Російський диктатор уже давно міг ввести смертну кару. Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, додавши, що у цьому йому ніхто не може завадити.
До теми "Рязанський цукор", штурм школи у Беслані й підрив потяга: найгучніші теракти в історії Росії
Чи може Путін запровадити смертну кару
"До мобілізації люди ставляться негативно, тому що це їм загрожує, а смертна кара в Росії досить популярна ідея. Щодо повернення смертної кари, то можу сказати, що багато хто буде дуже задоволений", – сказав Ігор Ейдман.
Путін може запровадити таке покарання у будь-який момент, адже Росія вийшла з усіх європейських інститутів, тому їхнім рішенням ніщо не перешкоджає. Щобільше, конституційний суд країни-агресорки підпорядковується Путіну.
Конституційний суд може підтримати таку ідею, але Путіну це й не потрібно. Він своїх противників розстрілює, вбиває, знищує, отруює, садить в тюрми на 25 років. Тому йому це й не потрібно,
– зауважив політолог.
Як затримували підозрюваних у теракті
Перших підозрюваних затримали майже одразу. Їх жорстоко допитували, а в мережу навіть потрапило відео, на якому одному з чоловіків відрізали вухо.
У Росії було багато жорстоких диктаторів, але жоден з них своїми злочинами не хизувався. Навпаки вони їх приховували, бо вважали непристойним, ніхто про це не знав.
Зараз до влади прийшов відвертий, самозакоханий, нарцисичний садизм. Все починалося з "кувалди” Пригожина, коли нею вбили людину,
– додав Ігор Ейдман.
Тоді було пройдено певний рубіж, коли остаточно стало зрозуміло, що росіяни не соромляться своїх злочинів, садизму, бо вважають, що так населення буде задоволене.
"Я не пам'ятаю, щоб у світі існувала така диктатура, яка б вихвалялася своїм садизмом, ну принаймні ще з часів середньовіччя", – підкреслив політолог та соціолог із Німеччини.
Теракт у "Крокусі": що відомо
- Невідомі 22 березня відкрили вогонь та підпалили великий торговий центр "Крокус Сіті Хол". На місці виникла пожежа, а дах будівлі обвалився. На момент падіння купола у залі могло перебувати приблизно двісті людей. Відомо про понад 140 загиблих. Площа загоряння сягала 13 тисяч квадратних метрів.
- Владімір Путін відреагував на теракт лише через добу. Він заявив, що всі злочинці затримані й додав, що вони нібито намагалися втекти у бік кордону з Україною. Диктатор сказав, що населення має згуртуватися, а Росія буцімто стане тільки сильнішою.
- Перших затриманих вже привезли на допити до Слідчого комітету Росії. Там їм оберуть запобіжні заходи. Силовики повідомили, що у торговому центрі знайшли автомати, 4 комплекти бойової амуніції, а також понад 500 патронів.