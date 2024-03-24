Російський диктатор уже давно міг ввести смертну кару. Про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман, додавши, що у цьому йому ніхто не може завадити.

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Чи може Путін запровадити смертну кару

"До мобілізації люди ставляться негативно, тому що це їм загрожує, а смертна кара в Росії досить популярна ідея. Щодо повернення смертної кари, то можу сказати, що багато хто буде дуже задоволений", – сказав Ігор Ейдман.

Путін може запровадити таке покарання у будь-який момент, адже Росія вийшла з усіх європейських інститутів, тому їхнім рішенням ніщо не перешкоджає. Щобільше, конституційний суд країни-агресорки підпорядковується Путіну.

Конституційний суд може підтримати таку ідею, але Путіну це й не потрібно. Він своїх противників розстрілює, вбиває, знищує, отруює, садить в тюрми на 25 років. Тому йому це й не потрібно,

– зауважив політолог.

Як затримували підозрюваних у теракті

Перших підозрюваних затримали майже одразу. Їх жорстоко допитували, а в мережу навіть потрапило відео, на якому одному з чоловіків відрізали вухо.

У Росії було багато жорстоких диктаторів, але жоден з них своїми злочинами не хизувався. Навпаки вони їх приховували, бо вважали непристойним, ніхто про це не знав.

Зараз до влади прийшов відвертий, самозакоханий, нарцисичний садизм. Все починалося з "кувалди” Пригожина, коли нею вбили людину,

– додав Ігор Ейдман.

Тоді було пройдено певний рубіж, коли остаточно стало зрозуміло, що росіяни не соромляться своїх злочинів, садизму, бо вважають, що так населення буде задоволене.

"Я не пам'ятаю, щоб у світі існувала така диктатура, яка б вихвалялася своїм садизмом, ну принаймні ще з часів середньовіччя", – підкреслив політолог та соціолог із Німеччини.

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