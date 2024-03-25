Таку думку 24 Каналу висловив колишній керівник Управління кримінальної розвідки й один із засновників УБОЗ Валерій Кур, зауваживши, що з такими темпами Росія проіснує ще менше, ніж 100 років. Тимчасом Захід вже ніколи не буде мати з нею дружніх стосунків.

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Росія – велике звалище

Путін все більше і більше веде Росію до краху своїм ручним управлінням. Країна, яка має великі ресурси, не вкладає абсолютно ніякого фінансування в новітні технології для її розвитку.

"У 2005 році держава була однією з найпривабливіших інвестиційних проєктів. Якби Путін в цьому році пішов з посади президента, Росія ще б заможно жила на своїх ресурсах років 100. Він би став почесним президентом всіх найелітніших клубів світу. Але що ми бачимо? Ручне управління. Не було вкладено ні копійки в новітні технології. Росія – це смердюче сміття, в якому є всі копалини світу", – прокоментував колишній керівник Управління кримінальної розвідки.

Тимчасом росіяни не збираються повставати проти диктатури Путіна. Вони готові продовжувати своє життя у "смітті".

Росіяни не зауважують, що живуть на звалищі, вони звикли до цього. Живучи з ресурсами, які є, в терорі, з жорстоким придушенням інакодумства вони погодяться бути рабами, вони так привикли. Це не Україна, яка все життя тягнулась до волі,

– зазначив Кур.

Ніколи більше не друзі з Заходом

Росія з кожним днем зазнає все більшого краху не лише завдяки своїй внутрішній політиці. Початок повномасштабного вторгнення сильно відобразився на репутації країни перед Заходом.

"Путін все більше і більше злить Захід і я впевнений, що Захід вже ніколи не повернеться. Вони можуть Путіна вибачити, зняти санкції, але друзями вже ніколи не стануть. Росія в такому стані зможе проіснувати менш ніж 100 років. Хребет "Великої військової імперії" був зламаний в березні – травні 2022 року. Українцям треба триматись і доламати їх", – підкреслив колишній керівник Управління кримінальної розвідки.

Що відбувається в Росії: останні новини

В Кремлі тривають розмови про повернення смертної кари після теракту у "Крокус Сіті Холі". Росія вийшла з усіх європейських інститутів, тому Путін може запровадити таке покарання у будь-який момент.

Влада Росії визнала, що триває війна. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що тепер так звана "сво" в Україні перетворилася на справжню війну. Він додав, що це, мовляв, відбулось через втручання Заходу.

The Washington Post повідомив, що Путін заявив про неспроможність його держави запобігти нападу терористів у "Крокус Сіті Холл". Теракт у Підмосков'ї розгромив зусилля диктатора представити Росію стійкою та сильною державою.