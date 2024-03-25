Чому насправді доктрина Макрона налякала очільника Кремля, пояснив 24 Каналу Андрій Піонтковський – російський публіцист та опозиційний політик зі США. До слова, віцеспікер російської держдуми з переляку пообіцяв убити всіх французьких солдатів, якщо вони прибудуть на територію України.

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Болісна реакція Кремля

Кремль надзвичайно налякала доктрина Макрона. Президент Франції правильно підкреслив, що Захід повинен завдати поразки Росії, але зробити цього не вдасться, якщо Україну обмежуватимуть в діях. Навпаки Європа повинна забути про червоні лінії та застосовувати всі можливі способи, зокрема, введення західних військ на українську територію.

У Путіна лишилося кілька місяців до втілення у життя доктрини Макрона. Цей час він хоче використати для введення терору у Москві й здійснення безжальних бомбардувань України, намагаючись схилити українську владу та суспільство до переговорів,

– зауважив Піонтковський.

За його слова, лідер Франції зробив важливий політичний та психологічний хід. З вуст Макрона пролунала важлива фраза про те, що британські та французькі військовослужбовці вже беруть участь у бойових діях, адже далекобійні ракети Storm Shadow та SCALP-EG обслуговуються спеціалістами з Франції та Великої Британії.

Це дуже принциповий хід. Нехай Путін думає та боїться,

– наголосив російський публіцист.

Москва дуже болісно сприйняла нову ініціативу Макрона. Це підтверджує швидка реакція президента Росії, який вже наступного дня традиційно пригрозив ядерним ударом по французькій території. Проте Макрон збив цей блеф однією короткою фразою, нагадавши, що Франція також має ядерну зброю.

На пропагандистських каналах зараз відбувається дике ниття, мовляв, Париж нібито оголосив Москві війну. Росіяни бідкаються, чому ж тоді їхні війська не завдають ударів міжконтинентальною зброєю. Проте є одне "але", якщо Кремль завдасть удар по будь-якій країні Європи, то тоді автоматично запрацює 5 стаття НАТО.

"Путін опинився у скрутному становищі. Макрон заявою про те, що немає ніяких обмежень й Франція готова відправляти свої війська, перевернув усю пропагандистську дошку", – зазначив Піонтковський.

Беззахисна Європа

Поворот Європи у бік України й доктрина Макрона насамперед викликані безхребетною політикою американського керівництва. Зараз Сполучені Штати Америки взагалі не можуть забезпечити військову допомогу Україні. Крім цього, до влади може повернутися Дональд Трампа, який не приховує, що призупинить всю допомогу Україні, а США можуть вийти з НАТО.

"Це змусило Захід мобілізуватися. Європа виявилася беззахисна без американської парасольки. Єдина європейська армія – Збройні Сили України, які героїчно захищають Захід від східної орди. У Європи немає зараз піхотних дивізій, які можуть замінити Україну на лінії фронту, проте у неї є інша цінна річ – зброя, літаки", – російський публіцист.

Реакція в Україні та світі на заяву Макрона