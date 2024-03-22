Віцеспікер російської Держдуми Пєтр Толстой пообіцяв убити всіх французьких солдатів, якщо вони прибудуть на територію України. Як відреагував Макрон, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.
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Що набалакав кремлівець
В інтерв'ю телеканалу BFMTV Толстой заявив, що Кремлю начхати на те, що Франція – ядерна країна. Також йому байдуже, що скаже Макрон. Чиновник істерично запевнив, що окупанти знищать усіх французьких військових, які ступлять на українську землю.
Крім того, віцеспікер держдуми повторив улюблену тезу путінської пропаганди про те, що нібито на боці України воюють тисячі найманців. Серед них начебто було 367 французів, 147 з яких росіяни вже ліквідували. Кремлівець наголосив, що такої долі зазнають й інші французькі солдати, які наважаться воювати проти країни – агресорки.
"Нервозні" і "безчесні"
Коментуючи заяву Толстого, президент Франції підкреслив дві особливості російських чиновників – нервозність та безчесність.
Я просто хотів би висловити своє здивування з приводу нервозності, а також відсутності честі, що демонструють російські чиновники. Це багато говорить про колективне становище лідерів цієї країни,
– зазначив Макрон.
Відправка військ в Україну: що відомо
- Після зустрічі 20 європейських лідерів в Єлисейському палаці у Парижі наприкінці лютого Еммануель Макрон заявив, що не варто виключати ймовірність відправки в Україну західних військ.
- Цю заяву негативно сприйняли більшість країн НАТО. Вони одразу запевнили, що не будуть відправляти своїх солдатів в Україну.
- Тоді Макрон уточнив, що хотів закликати союзників до відкриття дискусії про те, що можливо зробити для того, аби не дозволити Путіну перемогти в Україні.
- Пояснюючи слова Макрона, міністр оборони Себастьєн Лекорню зауважив, що навіть не може бути мови про введення французьких військ на українську територію. Йдеться не про відправку сухопутних військ, але про інші "схеми військової присутності", зокрема для розмінування, навчання українських солдатів тощо.
- Тим часом Le Monde пише, що президент Франції серйозно задумується над відправкою свого війська в Україну вже з літа 2024 року.
- Слід зауважити, що представники російської розвідки заявили, що, мовляв, Париж готується до відправки в Україну 2000 солдатів. У Макрона назвали цю інформацію фейком.