Віцеспікер російської Держдуми Пєтр Толстой пообіцяв убити всіх французьких солдатів, якщо вони прибудуть на територію України. Як відреагував Макрон, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Що набалакав кремлівець

В інтерв'ю телеканалу BFMTV Толстой заявив, що Кремлю начхати на те, що Франція – ядерна країна. Також йому байдуже, що скаже Макрон. Чиновник істерично запевнив, що окупанти знищать усіх французьких військових, які ступлять на українську землю.

Крім того, віцеспікер держдуми повторив улюблену тезу путінської пропаганди про те, що нібито на боці України воюють тисячі найманців. Серед них начебто було 367 французів, 147 з яких росіяни вже ліквідували. Кремлівець наголосив, що такої долі зазнають й інші французькі солдати, які наважаться воювати проти країни – агресорки.

"Нервозні" і "безчесні"

Коментуючи заяву Толстого, президент Франції підкреслив дві особливості російських чиновників – нервозність та безчесність.

Я просто хотів би висловити своє здивування з приводу нервозності, а також відсутності честі, що демонструють російські чиновники. Це багато говорить про колективне становище лідерів цієї країни,

– зазначив Макрон.

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