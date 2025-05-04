За какое время россияне могут восстановить военный потенциал уровня 2022 года

Есть предположение, что Владимир Путин может согласиться на условия, которые выдвигают Соединенные Штаты Америки и пойти на полное прекращение огня. Однако кремлевский диктатор со временем снова может начать агрессию, но неизвестно, каких масштабов, ведь военный потенциал России сейчас значительно слабее по сравнению с 2022 годом.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что оккупанты в войне против Украины теряют не только то, что изготавливалось во времена независимости России, но и то, что "делали деды, начиная с конца Второй мировой войны". Речь идет о запасах, которые были подготовлены более 50 лет назад.

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Когда Россия восстановит военный потенциал

Иван Ступак отметил, что две трети военных запасов России полностью уничтожены за время полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины.

По разным оценкам экономистов, рост экономики России сейчас находится на отметке ноль.

На сколько их (россиян – 24 Канал) еще хватит? Я предполагаю, что, возможно, до конца 2025 года, но на восстановление того уровня, который был у России до 2022, им понадобится от 5 до 10 лет. Может и больше, в зависимости от ресурсов, которые Кремль будет вкладывать,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Он отметил, что скорость восстановления военного потенциала России также будет зависеть от того, за сколько россияне будут продавать свой газ и нефть – по привычным для них ценам или гораздо меньшим.

Если доходов будет гораздо меньше, то ни о каком восстановлении до уровня 2022 года говорить не придется. Это будет гораздо дольше,

– добавил Иван Ступак.

К слову, аналитики ISW считают, что Владимир Путин не отказывается от стремлений захватить всю территорию Украины и ослабить НАТО. Даже мирное соглашение не остановит его в реализации этих целей. Нынешние боевые действия в Донецкой области, усиление военной мощи России и ее подготовка к длительному конфликту свидетельствуют о намерении Кремля вести затяжную войну.