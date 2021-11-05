Путин не хочет подписываться возле Лукашенко, – белорусский дипломат о союзных программах

Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет "О реализации положений Договора о Союзном государстве". Сам белорусский диктатор фактически не подписал ничего за 2021 год.

К такому выводу можно прийти, проанализировав последние документы Лукашенко. Такое мнение в эфире 24 канала высказал Павел Латушко – белорусский дипломат и экс-министр культуры Беларуси.

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"Говорят, что Путин подписался с обратной стороны. Он даже не хочет ставить подпись рядом с Лукашенко", – подчеркнул Латушко.

Латушко: Самая большая угроза – войска

По словам белорусского дипломата, нарушены все главные принципы для того, чтобы документы обладали юридической силой. Тем не менее, они могут функционально существовать между Россией и Беларусью.

Фактически 5 лет подготовки, а результат непонятно какой. Планы до сих пор не опубликованы,

– констатировал он.

По мнению Латушко, самая большая угроза от союзных программ – это военная отрасль. Именно ее уже реализуют 2 военные базы – в самой Беларуси и Польше.

Они превращаются из учебных центров в военные базы. Это приведет к тому, что вооруженные пограничные войска России появятся на территории Беларуси. Это создает угрозы суверенитету и независимости Беларуси, а также угрозу нашим соседям, в том числе Украине. Павел Латушко Дипломат и экс-министр культуры Беларуси

Лукашенко теряет международное право

Латушко считает, что самопровозглашенный президент Беларуси утратил международную правосубъектность. Происходит непризнание Лукашенко.

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"Он удерживает власть силой и не имеет права на подписание и заключение каких-либо международно-правовых документов. Источником власти является народ, и только он может определять свою судьбу: строить или не строить союзы", – отметил белорусский дипломат.

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