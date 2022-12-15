Путин изо всех сил оттягивает момент, когда ему придется признать, что Россия проиграла, – ISW

Уже давно весь цивилизованный мир понял, что проигрыш России в войне против Украины неизбежен. Это лишь вопрос времени и цены человеческих жизней, которую готово заплатить руководство России, чтобы отсрочить свое поражение.

Путин и верхушка упорно продолжают держать иллюзию в российском обществе, что "все идет по плану". Однако у граждан страны-агрессора возникает все больше и больше вопросов относительно "успешности" военной кампании Кремля.

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Что свидетельствует о том, что Путин оттягивает признание поражения

Аналитики ISW убеждены, что Путин понимает свое поражение, просто пытается максимально оттянуть его признание. Например, президент России перенес на 2023 год свое традиционное послание в федеральное собрание России.

Это может свидетельствовать о том, что Путин пока не способен сформировать "правильное" российское информационное пространство на фоне шквала критики по поводу его поражений в Украине. Таким образом, выход российских войск из Киевской области и северной Украины в апреле 2022 года, скорее всего, испортил планы Путина объявить о "большой пабеде" во время выступления в Ассамблее Федерации.

Кроме того, российский президент отменил свою ежегодную пресс-конференцию с представителями российской общественности. Заметим, что до этого Путин проводил подобные пресс-конференции регулярно в течение 10 лет.

Он все чаще устраивает показательные сценарные встречи и выступления. Все для того, чтобы замылить обществу глаза и уйти от неудобных вопросов.

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Отказ от ежегодных мероприятий плавно превращается в тенденцию