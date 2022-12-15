Путин изо всех сил оттягивает момент, когда ему придется признать, что Россия проиграла, – ISW
Источник:ISW
Уже давно весь цивилизованный мир понял, что проигрыш России в войне против Украины неизбежен. Это лишь вопрос времени и цены человеческих жизней, которую готово заплатить руководство России, чтобы отсрочить свое поражение.
Путин и верхушка упорно продолжают держать иллюзию в российском обществе, что "все идет по плану". Однако у граждан страны-агрессора возникает все больше и больше вопросов относительно "успешности" военной кампании Кремля.
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Что свидетельствует о том, что Путин оттягивает признание поражения
Аналитики ISW убеждены, что Путин понимает свое поражение, просто пытается максимально оттянуть его признание. Например, президент России перенес на 2023 год свое традиционное послание в федеральное собрание России.
Это может свидетельствовать о том, что Путин пока не способен сформировать "правильное" российское информационное пространство на фоне шквала критики по поводу его поражений в Украине. Таким образом, выход российских войск из Киевской области и северной Украины в апреле 2022 года, скорее всего, испортил планы Путина объявить о "большой пабеде" во время выступления в Ассамблее Федерации.
Кроме того, российский президент отменил свою ежегодную пресс-конференцию с представителями российской общественности. Заметим, что до этого Путин проводил подобные пресс-конференции регулярно в течение 10 лет.
Он все чаще устраивает показательные сценарные встречи и выступления. Все для того, чтобы замылить обществу глаза и уйти от неудобных вопросов.
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Отказ от ежегодных мероприятий плавно превращается в тенденцию
- Британская разведка прокомментировала отмену ежегодной пресс-конференции Путина. Ее представители объяснили, что это очень важное событие для России.
- Обычно ее использовали, чтобы отбелить имидж диктатора. Все вопросы, которые задают Путину на подобных встречах, предварительно проверяют и согласовывают. Однако похоже, что в этом году президент страны-агрессора слишком обеспокоен распространением антивоенных настроений в стране, потому и отменил это мероприятие.
- В то же время 14 декабря Дмитрий Песков сообщил, что Путин не выступит с ежегодным посланием в федеральное собрание России. Еще одно отмененное выступление президента, вызвавшее вопросы в общественности.