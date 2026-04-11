Не хотел этого, – кто заставил Путина пойти на Пасхальное перемирие

Россия неожиданно объявила о Пасхальном перемирии после того, как еще совсем недавно отвергала даже саму идею паузы в войне. Такая смена риторики сразу вызвала вопрос, что именно заставило Кремль пойти на этот шаг.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала предположил, что Владимир Путин не собирался объявлять такое перемирие добровольно. Он объяснил, кто мог нажать на Кремль и почему даже формат этого решения выглядел неестественно.

Пасхальное перемирие Путина

Еще на прошлой неделе Москва резко отвергала саму идею паузы в войне, а потом вдруг сама объявила о Пасхальном перемирии.

Напомним: Владимир Зеленский заявил, что точных сроков нового обмена пленными сейчас нет, а сам процесс идет сложно. В то же время Украина не раз предлагала России прекращение огня на Пасху. После заявления Путина о паузе с 11 до 12 апреля президент подчеркнул, что Киев готов к зеркальным шагам и что Россия имеет шанс не возвращаться к ударам и после праздников.

Романюк обратил внимание, что странно выглядело даже не только само заявление, но и способ, в который его оформили. Прекращение боевых действий объявили с 16:00 субботы, хотя такие решения обычно начинают с начала суток.

Я не думаю, что Путин хотел этого перемирия, но был вынужден под влиянием многих факторов пойти на это перемирие,

– подчеркнул Романюк.

Этот шаг он связал с давлением сразу с нескольких сторон. Говорится и о международной переговорной группе, и, возможно, даже о православной церкви, для которой Пасха могла стать отдельным аргументом требовать хотя бы короткой паузы. Поэтому объявление перемирия он воспринял не как изменение позиции Кремля, а как вынужденный шаг, на который там пошли из-за стечения нескольких обстоятельств.

Что дало Украине Пасхальное перемирие?

Романюк не увидел в этой паузе никакого серьезного поворота к миру. То, что Кремль пошел на такой шаг через силу, для него как раз и показывает: Москва не меняет своей линии, а лишь реагирует на обстоятельства, которые заставили ее хотя бы ненадолго остановиться.

С одной стороны, с христианской нормы, из общечеловеческих ценностей хорошо любое перемирие,

– подчеркнул Романюк.

Для Украины пользу здесь он видит не в военном результате, а в нескольких часах тишины на отдельных участках фронта. Такой паузы мало, чтобы изменить ситуацию на поле боя, но она могла дать военным хотя бы короткую передышку, возможность немного выспаться и спокойнее встретить Пасху. Именно в этом, по его словам, есть единственный ощутимый плюс.

Стратегически в военном плане нам это ничего не дает. То, что где-то на каких-то участках фронта военные немножко отдохнут, может, выспятся, – в этом есть какая-то польза,

– сказал он.

Больше он в этом решении не видит. Полтора суток тишины не меняют ни хода войны, ни намерений Кремля. Поэтому и само перемирие получилось коротким, нервным и без всякой понятной перспективы продолжения.

Что известно о пасхальном перемирии?