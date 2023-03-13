Скандальное заявление Захаровой: почему Путин не может закрыть рот всей России

Институт изучения войны 12 марта написал, что президент России Владимир Путин лишился контроля над информационным пространством в стране. Россия прилагает огромные усилия, чтобы контролировать телевидение, однако интернет-пространство им подчинить не удается.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что о потере полного контроля над медийным пространством в России не говорится, однако есть важные сегменты, до сих пор озвучивающие неудобную для Кремля информацию.

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Выводы о неконтролируемости российского инфопространства Институт изучения войны сделал со спича спикера министерства иностранных дел России Марии Захаровой. На недавнем форуме с так называемыми российскими журналистами, пиарщиками, бизнесменами она фактически подтвердила, что во внутреннем круге Кремля сейчас идет борьба.

Кремль контролирует только телевидение

Ступак отметил, что у России есть определенные сферы в общем информационном пространстве, которые Кремль не может контролировать вообще, хотя телевидение там полностью подчиняется Путину.

Задачи еженедельно нарезаются президентом России. Еженедельно проводятся совещания у руководителя администрации президента Алексея Громова,

– сообщил Ступак.

На эти собрания съезжаются 5–6 управляющих самых крупных российских каналов, они получают задание. Кроме того, отдельно из администрации президента получают задачи пресс-службы силовых органов. Речь идет о том, как освещать, в каком ракурсе, а что не освещать вообще.

В российском ФСБ есть центр информационной безопасности, лично контролирующий информационное пространство, сообщил бывший сотрудник СБУ. Есть темники, контролирующие нарративы против НАТО, против Украины, отдельно – глорификацию всех поступков российских солдат в Украине.

Ступак об информационном пространстве России: смотреть видео

Интернет вне контроля

Интернет, в частности телеграм, в России проконтролировать не могут, подчеркнул эксперт. Там возникает проблема с так называемыми российскими воинкорами. Они, накопив большую аудиторию – 700 тысяч, кое-где и миллион подписчиков, позволяют себе говорить вещи не слишком приятные для российских властей.

Если они критикуют Кремль, делают это патриотично: "недостаточно снарядов, как так, мы поддерживаем войну, а война происходит не так, как должна была",

– заметил Ступак.

Поэтому у Кремля возникает определенная дискуссия: "Что делать с такими военнослужащими?". С одной стороны – они якобы делают правильную работу, освещают войну, агитируют за нее, полностью ее поддерживают, с другой – они ее критикуют.

Дилемма Кремля

На первый взгляд, казалось бы, против таких медиа в России должны применить статью Уголовного кодекса о дискредитации вооруженных сил России, сказал Ступак. Однако возникает дилемма, если это будет сделано, то Россия настроит против себя всех военнослужащих, они могут начать неправильно что-то освещать, делать призывы к подписчикам и тому подобное.

То есть, что дальше будет, российские власти еще не решили. Я считаю, что именно в этом сегменте есть проблема неконтролируемости,

– подчеркнул собеседник.

Он добавил, что также в России есть проукраинские телеграм-каналы, которые показывают российских пропавших, убитых и раненых. Это Кремлю не нравится, но с этим тяжело бороться.

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