Путин не нападет на всех сразу, – политолог предположил, какие страны могут быть в опасности

Наступление России на другие страны возможно только тогда, когда ей как-то удастся захватить Украину. Сейчас наше государство фактически защищает всю Европу, не позволяя Владимиру Путину совершить новые атаки.

В частности, на страны, которые являются членами НАТО и Евросоюза. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в эфире 24 канала.

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"В этом смысле нападение на Европу уже произошло, просто ее защищает сейчас именно Украина. Путин не будет нападать на всех сразу", – отметил политолог.

Какие еще страны под угрозой

По словам Фесенко, если Путин "сделает свое дело в Украине", то следующими наиболее вероятными объектами нападения будут страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония.

Потом, может быть, Польша. Там, кстати, опасения относительно возможного российского наступления растут с каждым днем.

– заметил политолог.

Фесенко добавил, что поляки и раньше не питали никаких иллюзий относительно России, а сейчас они убеждены – если Путина не остановить, то он пойдет дальше.

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