Путин не объявит мобилизацию на 9 мая, – Фейгин раскрыл страх главы Кремля

Министр обороны Великобритании предположил, что Путин во время парада 9 мая объявит массовую мобилизацию, чтобы нанести решающий удар по Украине. Однако это может и не произойти.

Российский диктатор может не отважиться объявить всеобщую мобилизацию из-за своего главного страха. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский оппозиционный правозащитник Марк Фейгин .

К теме Не удивлюсь, если Путин 9 мая объявит общую мобилизацию, – министр обороны Британии

Почему Путин боится всеобщей мобилизации

Предположения об объявлении общей мобилизации в России ведутся еще с самого начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Однако президент страны-убийцы так и не объявил массовую мобилизацию.

Как считает российский правозащитник, Путин очень хорошо понимает, какие риски имеет подобная кампания по мобилизации. Якобы в российской истории уже были прецеденты, к чему приводила мобилизация.

Я скептик. Считаю, что не объявит мобилизацию (9 мая – 24 канала). Путин на такое не отважится,

– заявил Фейгин.

Он добавил, что причина в том, что мобилизация создает новые опасности и угрозы, а в России плохая традиция с общими мобилизациями. Мол, это слепая раздача оружия.

Что с этим оружием будут делать люди от 18 до 55 лет? Хотят ли они воевать? Пули – не бумажные. Не известно, что с тобой произойдет. Путин может присматриваться к мобилизации, но, по-моему, он боится людей с оружием. Марк Фейгин Российский оппозиционный правозащитник

Также российский правозащитник объяснил, что из-за общей мобилизации у обычных россиян будут социальные или экономические проблемы. "Семья, деньги. Как дальше быть? Кто будет содержать их на период мобилизации?" – риторически спросил он.

Россияне с оружием могут захотеть сатисфакции, – Фейгин

Фейгин отметил, что если у россиян появляется оружие и возле них рядом такие же люди, то их можно и не заставить что-то делать. Они вполне могут сказать: "Погодите, я уже совсем другой".

Здесь уже непредсказуемые вещи. Теперь тебя просто так сапогами ОМОНовец не может избить и ударить в пах. Теперь ты сам можешь кого-то шлепнуть,

– предположил он логику россиян.

В целом, российский правозащитник считает, что после объявления мобилизации в России ситуация может кардинально измениться. "Люди, которых унижали долгие десятилетия, могут решить получить какую-нибудь сатисфакцию. Почему нет?" – отметил Фейгин.

Фейгин высказался о возможной общей мобилизации в России: смотрите видео (начало темы с 14:25)

Объявление мобилизации в России: что еще известно