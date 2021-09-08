Путин не обсуждает с Лукашенко тему "признание" оккупированного Крыма, – Песков
8 сентября 2021 , 16:54Читати новину українською
Источник:ТАСС
Владимир Путин не просит Александра Лукашенко "признать" присоединение Крыма к России. Во время встреч политиков вопрос незаконно оккупированного полуострова не поднимается.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
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Так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил,
– сказал он.
Представитель Путина добавил, что "это дело каждого государства, хочет оно разобраться в сути события или нет".
Обратите внимание! Лукашенко заявил, что готов признать оккупированный Крым российским.
- Диктатор отметил, что готов "переступить" через Будапештский меморандум.
Оккупация Крыма Россией: коротко
- В марта 2014 ода Россия ввела свои войска в Крым, страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала территорию.
- С тех пор регулярно проводит там армейские учения, завозит тяжелую технику и размещает системы противовоздушной обороны.
- В декабре 2019 года в Генассамблее ООН приняли резолюцию и призвали Россию вывести войска и прекратить оккупацию.