Путин не обсуждает с Лукашенко тему "признание" оккупированного Крыма, – Песков

Владимир Путин не просит Александра Лукашенко "признать" присоединение Крыма к России. Во время встреч политиков вопрос незаконно оккупированного полуострова не поднимается.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

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Так вопрос не ставится, и президент Путин никогда так вопрос не ставил,

– сказал он.

Представитель Путина добавил, что "это дело каждого государства, хочет оно разобраться в сути события или нет".

Обратите внимание! Лукашенко заявил, что готов признать оккупированный Крым российским.

Диктатор отметил, что готов "переступить" через Будапештский меморандум.

Оккупация Крыма Россией: коротко

В марта 2014 ода Россия ввела свои войска в Крым, страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала территорию.

С тех пор регулярно проводит там армейские учения, завозит тяжелую технику и размещает системы противовоздушной обороны.

В декабре 2019 года в Генассамблее ООН приняли резолюцию и призвали Россию вывести войска и прекратить оккупацию.

Верховная Рада 20 февраля 2014 года официально объявила о начале временной оккупации Крыма.