Про це повідомив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.
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Так питання не ставиться, і президент Путін ніколи так питання не ставив,
– сказав він.
Речник Путіна додав, що "це справа кожної держави, хоче вона розібратися у суті події чи ні".
Окупація Криму Росією: коротко
- У березні 2014 року Росія ввела свої війська до Криму, країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала територію.
- Відтоді регулярно проводить там армійські навчання, завозить важку техніку та розміщує системи протиповітряної оборони.
- У грудні 2019 року в Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію та закликали Росію вивести своїх військових і припинити окупацію.