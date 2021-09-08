Про це повідомив прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков.

Читайте також За незаконний Керченський міст і не тільки: Україна готує нові "кримські" санкції

Так питання не ставиться, і президент Путін ніколи так питання не ставив,

– сказав він.

Речник Путіна додав, що "це справа кожної держави, хоче вона розібратися у суті події чи ні".

Зверніть увагу! Лукашенко заявив, що готовий визнати окупований Крим російським. Диктатор зауважив, що готовий "переступити" через Будапештський меморандум.

Окупація Криму Росією: коротко

У березні 2014 року Росія ввела свої війська до Криму, країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала територію.

Відтоді регулярно проводить там армійські навчання, завозить важку техніку та розміщує системи протиповітряної оборони.

У грудні 2019 року в Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію та закликали Росію вивести своїх військових і припинити окупацію.

До слова. Верховна Рада 20 лютого 2014 року оголосила початок тимчасової окупації Криму.