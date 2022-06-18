Путин не остановится, – Джонсон назвал 4 шага, жизненно важных для Украины

Борис Джонсон на протяжении всего периода полномасштабной войны выражает большую поддержку Украине и ее народу. Сейчас заявил, что есть 4 важных шага для Украины.

Джонсон назвал 4 шага, жизненно важных для Украины

Британский премьер-министр говорит, что Путин не остановится, поэтому нужно принять решение. По его словам, существует 4 шага, жизненно важных для Украины.

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Мы знаем, что Путин не остановится на расчленении Украины… Он, возможно, не осознает этого, но его грандиозный замысел в Украине сошел с пути… К сожалению, его неудачи не означают, что у него хватит мудрости отступить,

– подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что в своей изоляции российский диктатор все еще может полагать, что полное завоевание возможно. Премьер-министр Британии высказал мнение о том, что нужно готовиться к продолжительной войне.

Джонсон говорит, что пока Путин размышляет о своих ошибках, Британия и их союзники должны сделать 4 жизненно важных шага , чтобы привлечь время для Украины.

Нужно обеспечить Украину вооружением, техникой, боеприпасами и учениями быстрее, чем оккупант. Следует помочь сохранить жизнеспособность украинского государства. Правительство президента Зеленского должно платить зарплату, руководить школами, доставлять помощь и начинать реконструкцию, где это возможно. Для этого нужно постоянное финансирование и техническая помощь, которую мы должны планировать поддерживать на следующие годы. Необходимо разработать уже существующие сухопутные маршруты и обеспечить продолжение функционирования экономики Украины. Поскольку Россия подавила экономику Украины, заблокировав основные экспортные маршруты через Черное море. Российская блокада Одессы и других украинских портов препятствует экспорту крайне необходимого продовольствия для самых бедных людей. Нужно вытащить эту еду.

Напоследок Борис Джонсон подчеркнул, что делая это, они будут защищать собственную безопасность так же, как и Украину, и будут защищать мир от смертельных мечтаний Путина.

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