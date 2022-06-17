Путин не остановится на Украине, – Байден предупредил страны Европы

Всем известно, что россияне не собирались останавливаться в своем захвате и войне только в Украине. Они хотели идти дальше и захватывать территории других стран.

Президент США Джо Байден также заявил, что Путин до сих пор не планирует останавливаться только на Украине. Он отметил позицию и помощь НАТО Украине в противостоянии.

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Хаос мог быть во всей Европе

По словам Байдена, если бы НАТО не отреагировало на российское вторжение в Украину, то война и хаос угрожали бы всей Европе. Он даже сказал, что США должны были вступить в войну, которую Россия начала в Украине, о чем раньше речи быть не могло.

По мнению президента США, если бы Путину удалось оккупировать Украину, то это стало бы угрозой для НАТО.

Вариант ничего не делать был еще хуже. Если бы он вторгся в Украину и взял ее под контроль, как и Беларусь, что уже произошло, это стало бы угрозой для НАТО, и все это могло быть гораздо хуже. Вы уже видели, что они делают в Беларуси. Что случилось бы с соседними странами,

– сказал он.

Байден отметил, что Путин назвал одной из причин, почему он это начал, что не хотел присоединения Украины к НАТО.

"Он хотел финляндизации НАТО. А получил "НАТОизацию" Финляндии", – резюмировал Байден.

Как США помогают Украине

Штаты помогают нашему государству не только оружием, но и поддержкой экономики. В частности, в течение следующих нескольких месяцев США собираются предоставлять Украине денежную помощь. Таким образом, хотят обеспечить стабильное государственное управление. Речь идет о сумме 1,5 миллиарда долларов каждый месяц. Таким образом, поддержка Вашингтоном Украины во время войны является крупнейшей по объему помощи, которую США предоставляли Европе со времени финансирования "Плана Маршалла" после Второй Мировой войны.

Также в США 1 июня объявили о новом пакете военной помощи Украине. Она будет достигать 700 миллионов долларов. 11-й пакет военной помощи для Украины будет включать в себя: ракетные системы HIMARS, контрбатарейные и противовоздушные РЛС, ПТРК Javelin, вертолеты и автомобили. Именно это будет помогать бить и выгонять российских оккупантов с нашей земли. При этом Украина гарантировала США, что не будет использовать систему вооружения большой дальности против целей на территории России.

Украина уже получила первый транш из 40 миллиардов долларов, которые США выделили для нашего государства раньше. Украина получила 1 миллиард долларов для поддержки экономики во время войны. Эта сумма – лишь часть экономической поддержки, предусматриваемая законом о выделении 40 миллиардов для Украины. Помощь от США получили именно те, кто нуждается в ней.

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