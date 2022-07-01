Путин точно не отказался от захвата Украины, ему нечего терять, – Подоляк

Американская разведка уверяет, что Путин не отказался от своей идеи захватить большую часть Украины. Там видят три сценария развития событий. В ОП подтверждают, что у Путина действительно до сих пор такая идея, ведь ему нечего терять.

Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он рассказал, что ситуация на фронте до сих пор мрачная, потому что у нас нет паритетного оружия.

По теме Переговоры с Россией не ко времени, – Подоляк об условиях возвращения в переговорный процесс

По его словам, как только будет более или менее паритетное количество оружия, мы существенно изменим картину на полях боя.

Но я бы еще сказал о том, что, безусловно, Путин точно не отказался от того, чтобы захватить Украину. У него нет других вариантов,

– объяснил Подоляк.

Он сказал, что Путин уже дискредитировал и десакрализировал себя.

"Он уже будет в учебниках истории не таким, как он думал. Он не будет "собиратель российских земель", В учебниках истории будет его негативный портрет – в перечне кровавых диктаторов 21 века ", – считает Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что лидеру Кремля уже просто безразлично, для него репутация уже нет никакой цены, и он просто хочет доказать, что умеет драться.

"К тому же, что ему уже терять? Он пошел в ва-банк – они хотят сломать нас, чтобы диктовать всей Европе новые правила – скажут, чтобы там "тихонько сидели и делали то, что скажут". Путин хочет это получить", – отметил он.

Подоляк добавил, что у нас нет никакого шанса окончить войну даже так, как мы закончили ее в 2015 году.

Мы должны оттеснить россиян со своей территории, сделать очень укрепленную границу и забыть о России на время с точки зрения любых отношений с ними, чтобы за это время развивать сильную экономику и не зависеть от России. Это наш план,

– заметил он.

По мнению Подоляка, Путин знает, что если проиграет в Украине, он срочно закончит свою политическую карьеру, и начнется трансформация в России. "Итак, у Путина патовая ситуация – он либо нас сломает, либо проиграет, в том числе и в своей стране", – добавил советник.

"Россияне были уверены, что с Украиной будет, как с Крымом"

Михаил Подоляк говорит, что Россия – это неинтеллектуальная территория.

Они вообще не понимали, что такое Украина. Они искренне думали зайти на нашу территорию и встретить их цветами. Я не преувеличиваю, они действительно так считали – что у Украины симпатия к России,

– рассказал советник.

По его словам, россияне считали, что они зайдут, и все будет, как в Крыму – что будут российские учебники, выселение людей, а они заселят своих "головорезов" из "этнических" краев России.

"Они думали, что такой сценарий у них будет по всей Украине. Безусловно, они не готовили ни одну программу "интеграции" оккупированных у нас территорий, они надеялись забрать всю территорию Украины", – ответил он.

Подоляк признается, что оккупанты хотели поставить свое марионеточное правительство в Киеве – это был оккупационный план "А". "А "русский мир" – это прийти, убить и украсть унитаз", – говорит он.

Советник руководителя ОП отметил, что те, кто сейчас в Крыму, России не нужны. И оккупанты предлагают это еще раз в Херсоне или Запорожье.

Смотрите полное интервью с Михаилом Подоляком: