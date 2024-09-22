Не ордера от МУС: почему на самом деле Путин боится визита в Мексику

Российский диктатор Владимир Путин отклонил приглашение посетить инаугурацию новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Но не потому, что боится ордера от МКС, на самом деле его пугает физическое уничтожение.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. В то же время в Кремле не объяснили причины отказа Путина. Только добавили, что якобы "Москва действует согласно обязательствам, которые есть у российского лидера".

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"Подозреваю, что Путин отказом ехать на инаугурацию мексиканского президента боялся не ордера от МУС. Очевидно, что ему не могут обеспечить достаточный уровень безопасности, какой бы маршрут не выбрали – или Атлантическим, или Тихим океанами. Вполне возможно, боятся, что Путина просто собьют. Его ужасает физическое уничтожение", – предположил руководитель Центра анализа и стратегии.

Обратите внимание! Европейский Союз призвал все страны, которые ратифицировали Римский статут выполнять свои обязательства. В частности, по аресту российского диктатора Владимира Путина. Однако уже есть прецедент, когда Монголия отказалась выполнять решение Международного уголовного суда.

Какие проблемы обнажил Путин

Как отметил Чаленко, Путин обнажил проблемы и отсутствие инструментариев, которые бы дали возможность реализовывать на практике ордер на арест от Международного уголовного суда в пределах стран-подписантов Римского статута.

Замечательно, что эта тема не исчезает с информационной повестки дня. Политолог выразил надежду, что МУС выдаст второй ордер на арест Путина, который будет касаться приказов на обстрелы энергетической инфраструктуры Украины в 2022 – 2023 годах.

Надо показывать не просто наличие ордера, а количество преступлений, непосредственно совершенных Владимиром Путиным и его окружением. Должна быть более активная работа МУС в кооперации с Украиной,

– резюмировал Игорь Чаленко.