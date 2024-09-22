Таку думку в етері 24 Каналу висловив керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Водночас у Кремлі не пояснили причини відмови Путіна. Лише додали, що начебто "Москва діє згідно із зобов'язаннями, які є у російського лідера".

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"Підозрюю, що Путін відмовою їхати на інавгурацію мексиканської президентки боявся не ордеру від МКС. Очевидно, що йому не можуть забезпечити достатній рівень безпеки, який би маршрут не обрали – чи Атлантичним, чи Тихим океанами. Цілком можливо, бояться, що Путіна просто зіб'ють. Його жахає фізичне знищення", – припустив керівник Центру аналізу та стратегії.

Зверніть увагу! Європейський Союз закликав усі країни, які ратифікували Римський статут виконувати свої зобов'язання. Зокрема, щодо арешту російського диктатора Владіміра Путіна. Однак уже є прецедент, коли Монголія відмовилася виконувати рішення Міжнародного кримінального суду.

Які проблеми оголив Путін

Як зазначив Чаленко, Путін оголив проблеми та відсутність інструментаріїв, які б дали можливість реалізовувати на практиці ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду в межах країн-підписантів Римського статуту.

Чудово, що ця тема не зникає з інформаційного порядку денного. Політолог висловив сподівання, що МКС видасть другий ордер на арешт Путіна, який стосуватиметься наказів на обстріли енергетичної інфраструктури України у 2022 – 2023 роках.

Треба показувати не просто наявність ордера, а кількість злочинів, безпосередньо здійснених Владіміром Путіним та його оточенням. Має бути більш активна робота МКС в кооперації з Україною,

– резюмував Ігор Чаленко.