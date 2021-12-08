Проанализируем результаты судьбоносных переговоров и попытаемся понять – удалось ли Западу приструнить агрессивную Россию. Начну с того, что видеоконференция между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом длилась 2 часа и прошла, по их словам, в атмосфере откровенности.

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Пропагандистские клише

Сразу после окончания переговоров Кремль и Белый дом опубликовали свои короткие резюме. В кремлевской версии сообщается, что большую часть времени оба президента говорили как раз об украинской проблематике.

Правда здесь Кремль не был оригинален и заявил, что Путин выложил на стол переговоров целую папку избитых пропагандистских клише:

о якобы внутри украинском конфликте;

о том, что Киев блокирует выполнение минских соглашений и работу нормандского формата.

Но, о том, что именно Сергей Лавров и Путин ранее заявили, что они де-факто выходят из нормандского формата, в Кремле упомянуть забыли.



Лавров и Путин заявляли, что выходят из нормандского формата / Фото Getty Images

Требования Путина

Дальше Путин потребовал от Байдена предоставления гарантий не расширения НАТО и не включения в Альянс Украины. Мол, цитирую: "Военное освоение Украины со стороны НАТО, представляет угрозу для России, ведь на нашей территории могут появиться ударные наступательные системы, нацеленные на Москву".

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Что-то подобное мы уже слышали в 2014 году. При этом в ответ на предупреждения Байдена об угрожающих передвижениях российских войск вблизи украинских границ Путин заявил, что в этом виновата не Россия, а именно НАТО.

Жесткий ответ Байдена

Ответ Байдена оказался жестким, как и обещали. Cоветник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отверг все красные линии Путина, заявив, что не ему решать когда Украина окажется в НАТО, к тому же никаких гарантий агрессору НАТО не даст.



Байден отверг все красные линии Путина / Фото Getty Images

Кроме того, именно вероятная агрессия России против Украины станет причиной резкого увеличения военной помощи Украине и концентрации войск НАТО в восточной Европе. Выходит, что в вопросе расширения НАТО, Байден загнал Путина в тупик.

Украина будет получать военную помощь

Накануне Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2022 год, где заложено 300 миллионов долларов военной помощи Украине, 75 миллионов из которых должны быть потрачены на летальное оружие. К тому же Великобритания и Турция также не отказываются от своих программ по поставкам оружия в Украину.

То есть, даже если Путин отступит – Украина все равно будет продолжать получать военную помощь от партнеров. А если пойдет в наступление – эта помощь лишь увеличится и ускорится.

"Ядерные санкции" для России

По словам Салливана, президент США четко изложил Путину, какие санкции его ждут, в случае вторжения в Украину. Даже в Кремле признались, что Байден пригрозил задействовать, цитирую: "Санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки".

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О каких именно санкциях идет речь, было известно еще до переговоров. Причем все они были согласованы Байденом с лидерами Великобритании и стран ЕС. Этот вероятный пакет ограничений тут же окрестили "ядерными санкциями". Это:

отключение России от международной платежной системы SWIFT;

арест зарубежных активов, которые принадлежат путинским олигархам;

санкции против российских производителей энергии, таких как Газпром и Роснефть;

запрет обслуживать внешний долг России;

запрет на конвертацию российского рубля в доллары и другие западные валюты.

Поверьте, этот пакет в один момент способен обрушить экономику России, и там уже будет не до войны.

Путин мечтает воссоздать СССР

Услышал ли предупреждения Путин и стоит ли ждать деэскалации на границе с Украиной? По словам Белого дома, Байден призвал его вернутся к дипломатии и именно так решать конфликты. Но даже после переговоров в Вашингтоне совсем не уверены в том, какое решение принял Путин.

В то же время США не надеются лишь на то, что Путин передумает. По словам представителя Госдепа Виктории Нуланд, президент России мечтает воссоздать СССР, поэтому понять где он остановиться очень сложно.

К тому же, Кремль может продолжить стягивание войск к нашим границам, а потому Западу следует быть на чеку. Это значит, что американская сторона будет держать наготове все те санкции против России и обещания Украине на случай реальной войны.

Формат минских соглашений

В то же время Белый дом уверяет, что не видит другого пути к завершению войны на Донбассе, кроме как выполнение минских соглашений. Поэтому США готовы содействовать продвижению этого процесса.

Но по словам Салливана, он почти каждый день находится в контакте с украинскими чиновниками и наше видение сходиться. Более того, Белый дом полностью поддерживает тот формат выполнения минских соглашений, который был представлен Киевом еще весной.



Белый дом поддерживает украинский формат минских договоренностей / Фото Getty Images

Здесь могу предположить, что речь идет о кластерах, от которых Кремль категорически отказывается. Ведь они предполагают сначала:

вывод российских войск с Донбасса;

получение контроля над границей с Россией;

и только потом разговоры о проведении там выборов.

Думаю, эту же идею мог обсуждать Байден с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Италии сразу после переговоров с Путиным. К слову, после такого разговора с Байденом Макрон инициирует переговоры с Путиным и Зеленским. Об этом сообщает французское издание RTI.

Вопрос "Северного потока-2"

Что касается уступок, которые, якобы, Байден предоставил Путину: после переговоров Конгресс представил оборонный бюджет США на 2022 год, и там не оказалось пакета санкций против "Северного потока-2" и госдолга России. Многие тут же увязали это событие с договоренностями между президентами.

Решение по вопросу "СП-2" и как его использовать в качестве рычага давления на Кремль, приняли еще в июле. Тогда Байден и Ангела Меркель подписали соглашение, что Германия обязуется лоббировать санкции против "СП-2", если Путин станет атаковать Украину.

Все что происходит после, именно в американском политикуме – это политическая борьба. Споры о том, какие именно должны быть санкции и кто их продвинет – демократы или республиканцы, велись еще с сентября.



При необходимости Германия будет лоббировать санкции против "СП-2" / Фото Getty Images

Решение не голосовать за эти поправки в Сенате, было принято еще на прошлой неделе, ведь стало очевидно, что демократы не поддержат идею республиканцев и наоборот. Поэтому не стоит связывать это решение с переговорами Байдена и Путина.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд уверяла, что в случае вторжения Путина в Украину – "Северный поток-2" остановят. Ведь есть договоренности с Германией.

К тому же Белый дом уверяет, что если бы не было сотрудничества с Берлином по "СП-2", то ни о каком едином западном фронте против России говорить не пришлось бы.

Проще говоря, в Белом доме заявляют следующее – если Путин хочет запуска "Северного потока-2", он должен уйти из Украины. Но даже после запуска у Запада остаются возможности для давления всё той же трубой.

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Вопрос госдолга России

Что же касается госдолга России, санкций против которого также не оказалось в оборонном бюджете, то не забывайте, что это те самые "ядерные санкции", которые Байден оставляет на самый критичный момент. Пока он, к счастью, не наступил.

Уже в четверг (9 декабря – 24 канал) Байден свяжется с Зеленским. Конечно, не так скоро как кому-то хотелось бы. Но скептикам сразу отвечу – Байден придет на эту беседу с результатами переговоров с Путиным, а также с первыми наработками. Поэтому ничего плохого не вижу.



Зеленский и Байден проведут разговор 9 декабря / Фото Getty Images

Вероятность войны сохраняется

Резюмируя. Джо Байден, начиная с Женевы в июне, пытается вести политику дипломатии даже в сдерживании России. Но это совсем не значит, что он бросает Украину.

Здесь стоит оглянуться немного назад, а именно к 10 ноября, когда в Вашингтоне была подписана Хартия стратегического партнерства между США и Украиной. В ней четко закреплено, что обе страны будут только усиливать сотрудничество в оборонной сфере. Пока отступления я не вижу.

Есть и другая сторона. Путин не получил того, чего больше всего требовал – гарантий не расширения НАТО, а потому вероятность полномасштабной войны, к сожалению, сохраняется.