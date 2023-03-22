Об этом в эфире 24 Канала рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов. При этом он подчеркнул, что и Си был в растерянности, но иначе чем Пу. Отметим, 22 марта китайский лидер покинул Москву после трехдневного визита, который состоялся через несколько дней после ордера для Путина.

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Путин не получил того, что хотел

В первую очередь это касается того, в чем сейчас очень нуждается российская армия на фронте, подчеркнул эксперт. И об этом Путина предупредили заранее.

"Путин рассчитывал на одно, а в результате получил совсем другое. Это можно было увидеть, когда он после всех встреч выглядел очень растерянным. В том числе, докладывая в Кремле о мостах, которые они совместно построили с китайцами. У него уже была информация, что он не получит от Китая того, что хотел", – поделился деталями Попов.

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Путин ухаживал лестью

Еще один факт об условном переговорном поражении Путина – глаза в пол и безмерная лесть. Он отмечал, как завидует Китаю, поздравлял Си Цзиньпина с переизбранием и благодарил, что тот посетил Россию.

"Китайцы тоже любят лесть, когда им говорят что-то приятное. Очень заметно, что Путин ухаживал за всем китайским", – уместно подчеркнул спикер.

После 4 часов встречи за закрытыми дверями настроение обоих президентов изменилось – оба выглядели растерянными, но по-разному.

Я предполагаю, что Путин выдал очень большие запросы и свои амбиции, а Си пытался их удовлетворить. Это вызвало конфликтную ситуацию. Их растерянность была разной. Си ничего не теряет. Он может приобрести. А вот Пу может многое потерять, даже свою жизнь,

– поделился предположениями кандидат психологических наук.

Финальный аккорд у самолета

По оценкам Дмитрия Попова, Си Цзиньпин остался не совсем доволен встречей. Впрочем, по-хорошему поклонился, помахал, демонстрируя китайский этикет.

"Когда Си Цзиньпин прощался с Путиным, он сказал очень интересную личную вещь: у нас с тобой будут такие изменения, которых 100 лет не было, поэтому держись. При этом Путин смотрит в пол. Даже здесь было заметно кто кому хозяин", – резюмировал встречу эксперт.

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