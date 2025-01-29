Тем не менее Путин подчеркнул, что может выделить каких-то людей, чтобы те пообщались с Зеленским о возможных переговорах. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал 24 Каналу, что такими заявлениями кремлевский диктатор издевается над миром.

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Путин манипулирует миром

Геннадий Гудков считает, что Путин почувствовал слабость, поэтому и начинает диктовать миру свои правила.

Диктатор понимает, что Зеленский как раз и является легитимным президентом, а вот он – нет. Путин давно занимается узурпацией власти, переписыванием конституции, фальсификацией выборов и репрессиями несогласных,

– отметил политик.

По словам Гудкова, он придерживается методов пропагандистских методичек, обвиняя своего оппонента в том, в чем виноват сам. Однако весь мир понимает, что кремлевский диктатор находится у власти незаконно.

Гудков также подчеркнул, что у Путина нет никакой морали и убеждений, которые бы руководили им во время ведения жестокой войны на территории Украины.

Ему важны только деньги, власть и роскошь. Это пример деградации тиранов и диктаторов, который произошел за последние 100 лет,

– высказался он.

К слову, Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп может заставить Путина пойти на мир, ведь российский диктатор его боится. Президент Украины призвал США усилить давление на Кремль и обеспечить гарантии безопасности, поскольку Европы для этого недостаточно.