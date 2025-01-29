Проте Путін підкреслив, що може виділити якихось людей, щоб ті поспілкувались із Зеленським про ймовірні перемовини. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що такими заявами кремлівський диктатор знущається зі світу.

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Путін маніпулює світом

Геннадій Гудков вважає, що Путін відчув слабкість, тому і починає диктувати світові свої правила.

Диктатор розуміє, що Зеленський якраз і є легітимним президентом, а от він – ні. Путін давно займається узурпацією влади, переписуванням конституції, фальсифікацією виборів та репресіями незгодних,

– зазначив політик.

За словами Гудкова, він дотримується методів пропагандистських методичок, звинувачуючи свого опонента в тому, в чому винен сам. Проте весь світ розуміє, що кремлівський диктатор перебуває при владі незаконно.

Гудков також підкреслив, що у Путіна немає жодної моралі та переконань, які б керували ним під час ведення жорстокої війни на території України.

Йому важливі лише гроші, влада та розкіш. Це приклад деградації тиранів та диктаторів, який відбувся за останні 100 років,

– висловився він.

До слова, Володимир Зеленський вважає, що Дональд Трамп може змусити Путіна піти на мир, адже російський диктатор його боїться. Президент України закликав США посилити тиск на Кремль та забезпечити гарантії безпеки, оскільки Європи для цього недостатньо.