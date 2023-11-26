Путин не признает ошибок: его войска несмотря ни на что будут идти в наступление

Владимир Путин рассчитывал "взять Киев за три дня" и отчаянно верил, что в Украине "ждут" российскую армию. Но диктатор очень сильно просчитался и встретился с мощным сопротивлением.

Признал ли кремлевский руководитель свой просчет – нет. Более того – Путин вообще не признает своих ошибок. Об этом 24 Каналу отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Почему Путин не признает ошибок

По словам Игоря Яковенко, Путин не признает ошибки как внешне, так и внутренне для себя. Он не способен делать это.

"Прямой пример. Когда Путину задали вопрос: какие у него были ошибки, он единственное, что ответил: мы слишком были доверчивы по отношению к Западу", – сказал он.

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Даже то, что российская армия терпит поражение на фронте, не сможет нарушить комфортного существования диктатора. У него нет паники так же, как и у Кремля. Их коллективное бессознательное находится в плену речей о "победе", которые раздаются непосредственно из телевизоров.

Массированная пропаганда, которая идет по телевидению, должна идти в глубинный народ, но она увлекает и самих производителей этой пропаганды, и заказчиков. То, что Путин говорит – отражение российского телевидения, питающегося выступлением Путина. Они прикуривают друг друга и разжигают пожар ненависти. Не надо думать, что там наступит прозрение,

– объяснил Яковенко.

Он добавил, что иногда может у каких-то пропагандистов проскакивает тезис, мол, не все идет по плану, но это случается не часто. О чем свидетельствуют и соответствующие заголовки российских новостей.

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