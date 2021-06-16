Путин – не самоубийца, – российский журналист о возможном наступлении Кремля на Украину

Из-за российских войск, которые находятся на границе с Украиной, начали говорить о вероятном широкомасштабном наступлении, которое может готовить Кремль. Однако Владимир Путин этого не сделает, ведь наступление навредит ему.

Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко. Он считает, что вторжение России в Украину может привести к политическому самоубийству Путина.

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"Широкомасштабного вторжения не будет, это очевидно. Путин, все-таки, при всем своем безумии – не самоубийца", – заявил журналист.

Яковенко: Провокации и убийства на фронте продолжаться

Несмотря на это, российский журналист считает, что Россия будет продолжать совершать провокации.

"Будут гибнуть украинцы – это очевидно. Путин не оставит Украину в покое, ведь это один из стержней его политики, направленной внутрь России", – объяснил Яковенко.

Все, что делает Путин с Украиной – это для того, чтобы реализовать свою концепцию крепкого орешка, крутого парня и собирателя русских земель,

– добавил журналист.

По его словам, это не изменится, пока Путин не уйдет из Кремля. Оккупация Крыма и провокации на российско-украинской границе будут продолжаться.

Кремль заявил, что отводит свои войска с границы с Украиной. Однако Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заверил, что отвели лишь 3,5 тысячи военных. Угроза наступления еще существует.

Яковенко о вероятном наступление России на Украину: видео