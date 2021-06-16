Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він вважає, що вторгнення Росії в Україну може призвести до політичного самогубства Путіна.

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"Широкомасштабного вторгнення не буде, це очевидно. Путін, все-таки, при всьому своєму безумстві – не самогубець", – заявив журналіст.

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Попри це, російський журналіст вважає, що Росія продовжуватиме вчиняти провокації.

"Гинутимуть українці – це очевидно. Путін не залишить Україну в спокої, адже це один зі стержнів його політики, яка направлена всередину Росії", – пояснив Яковенко.

Все, що робить Путін з Україною – це для того, щоб реалізувати свою концепцію міцного горішка, крутого хлопця та збирача російських земель,

– додав журналіст.

За його словами, це не зміниться, поки Путін не піде з Кремля. Окупація Криму та провокації на російсько-українському кордоні триватимуть.

Довідка. Кремль заявив, що відводить свої війська з кордону з Україною. Однак Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном запевнив, що відвели лише 3,5 тисячі військових. Загроза наступу ще існує.

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