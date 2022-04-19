Россия начала вторую фазу военной кампании на востоке Украины. Враг начал массированный артиллерийский обстрел наших позиций.

Ночью россияне попытаются прорвать нашу оборону по всей линии столкновения. Но через 8 лет ВСУ там сделали такую "линию Манергейма", которую враги так и не могут прорвать.

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Планы России

2. Россия хочет разрезать пополам нашу группировку на Донбассе и создать 2 котла для ВСУ. Но украинское военное руководство сделает так, что россияне еще сами попадут в котел, как в треугольнике Ирпень-Буча-Гостомель под Киевом. Сейчас горячо в Кременной, Авдеевке, Марьинке, ведутся наступления на Барвенкове, Славянске и Гуляй Поле (Запорожская область).

3. Американские боевые беспилотники и дроны-камикадзе помогают сдерживать российскую бронетехнику. Особенно под "Изюмом-Барвинковым" у врага тяжелые потери, но он все равно пытается брать количеством. ВСУ воюет качеством и технологиями.

4. Украинская тактика ведения боя остается без изменений. Навязывать городские бои врагу, чтобы уничтожать как можно больше российской техники и живой силы противника. Малые мобильные группы ССО бьют врага на маршах, жгут технику и убегают.

Важно 9 мая Путин будет чувствовать позор за проср*ные возможности

Когда все закончится

5. Ряд моих источников говорит о том, что битва за Донбасс будет продолжаться до Пасхи. Россияне не прорвут нашу оборону, и будут вынуждены взять перерыв до мая, чтобы подлататься и провести пополнение ботов и запасов. Затем после перегруппировки будет еще одна попытка взять Донбасс, чтобы до 9 мая безумный фюрер получил хорошие новости.

Путин не сможет вести войну после битвы на Донбассе / Фото Getty Images

6. На Донбассе воюет украинская военная элита, сидящая там уже 8 лет. Российскую элиту перебили и перемололи в феврале-марте под Киевом и Харьковом.

Поэтому россияне бросают на Донбасс бомжей, бродяг и мобилизованных музыкантов и трудяг из ОРДЛО, которые никогда не воевали. А полноценную мобилизацию Путин боится объявлять, потому что это развалит его режим. Истерика со срочниками показала уязвимость России.

7. Даже если Россия ценой больших потерь продвинется на Донбассе, это будет ее "Пиррова победа". Россия уничтожит под ноль города на Донбассе, как это произошло с Волновахой или Мариуполем. Но наряду с этим дальнейшее продвижение врагов будет остановлено.

Что будет дальше

8. Битва за Донбасс – это последняя полномасштабная операция Путина в Украине. После этой кампании Россия не сможет вести войну, поскольку ее армия будет размотана, а техника разбита и перемолочена. Для обновления боевого потенциала России потребуется много времени, особенно в условиях санкций.

9. Относительно мира. Переговоров с Россией не будет, в том числе из-за Мариуполя. Поэтому нам нужно готовиться к тому, что эта война будет продолжаться очень долго. Она станет позиционной, где-то партизанской, где-то диверсионной. Будут постепенно проводиться обмены пленными, решаться какие-то гуманитарные вопросы, но не больше.

10. Мы жили 8 лет с АТО в Донбассе? Некоторые этого не замечали, но война де-факто шла постоянно. В миниатюре, только без ракетных ударов по остальным городам Украины за пределами Донбасса.

А теперь будем годами воевать с Россией, пока не умрет Путин, или пока не развалится Россия. Только кроме Донбасса и Крыма, прибавится еще территорий, захваченных врагом. С каждым днем и неделей Украина будет становиться сильнее, а Россия – слабее. У нас будет больше оружия и поддержки, а у России больше изоляции и проблем.

11. Это наша чаша, которую мы должны выпить. Историческая миссия Украины – развалить и победить Россию. И награда за эту цивилизационную победу будет очень велика. Мы мирная страна, но мы должны стать капканом для безумного медведя-шатуна, который с бодуна залез в чужой улей с медом.

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