Путин наказывает Шойгу за неспособность достичь военных целей, - ISW

Аналитики предположили, что Путин, вероятно, стремится уменьшить власть Шойгу в России. Недавно российский диктатор показательно встречался с его главным конкурентом Алексеем Дюминым, что вызвало множество дискуссий.

2 мая Путин встретился с губернатором Тульской области, аффилированным с "ЧВК Вагнера", Алексеем Дюминым. Не новость, что в 2022 – 2023 годах он открыто пытался занять место Шойгу.

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Подробности встречи Путина и Дюмина

Дюмин стандартно проинформировал Путина о "вкладе" Тульской области в полномасштабное вторжение России в Украину. Больше всего он был сосредоточен на трех темах: поддержка и обеспечение жильем участников боевых действий против Украины, совершенствование российской оборонно-промышленной базы и улучшение медицинской системы в Тульской области.

Аналитики ISW (Института изучения войны) отметили, что отчет Дюмина выглядел, как попытка завоевать благосклонность Путина после того, как он потерял ее во время мятежа главаря "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина в конце июня 2023 года.

Дюмин неоднократно становился на сторону Пригожина в 2022 и 2023 годах, надеясь заменить самого министра обороны России Сергея Шойгу.

Примечательно, что встреча происходила в президентской резиденции в Ново-Огарево Московской области.

Аналитики из Института изучения войны предположили, что встреча Путина с Дюминым, возможно, свидетельствует о том, что российский диктатор стремится уменьшить власть министра обороны России Сергея Шойгу, уравновесить его с конкурентами и наказать за неспособность достичь поставленных военных целей.

Путин, вероятно, намеренно обнародовал свою встречу с Дюминым после громкого ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова 24 апреля и перед президентской инаугурацией 7 мая, чтобы наказать возглавляемое Шойгу Минобороны за неспособность достичь военных целей Кремля,

– предположили в Институте изучения войны.

Что говорят об этой встрече в российских кругах

Встреча Путина и Дюмина вызвала большое количество дискуссий в российском информационном пространстве, ведь она состоялась в период между арестом Иванова и ожидаемыми перестановками в правительстве после инаугурации.

Российские инсайдерские источники предполагали, что Кремль может назначить Дюмина на новую роль, связанную с российским ОПК.

Российские инсайдерские источники также интерпретировали заявление Шойгу от 1 мая о том, что России необходимо увеличить количество и качество вооружения и военной техники для "поддержания необходимого темпа наступления", как прямую атаку на определенных российских политических деятелей.

Один из источников также утверждал, что Шойгу подверг резкой критике Мантурова, "Ростех" и заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в ответ на арест Иванова. Также аналитики предположили, что встреча Путина и Дюмина свидетельствует о том, что именно президент России принимал решение об аресте.

Сообщалось, что Шойгу имел особенно близкие отношения с Ивановым, и что его арест вместе с внезапным возвращением на передний план Дюмина может свидетельствовать о том, что Кремль недоволен работой Шойгу.

Однако вместе с тем один из российских источников считает, что отставка Шойгу в 2024 году таки маловероятна.