2 травня Путін зустрівся з губернатором Тульської області, афілійованим з "ПВК Вагнера", Олексієм Дюміним. Не новина, що у 2022 – 2023 роках він відкрито намагався зайняти місце Шойгу.

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Подробиці зустрічі Путіна та Дюміна

Дюмін стандартно поінформував Путіна про "внесок" Тульської області в повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Найбільше він був зосереджений на трьох темах: підтримка і забезпечення житлом учасників бойових дій проти України, вдосконалення російської оборонно-промислової бази і поліпшення медичної системи в Тульській області.

Аналітики ISW (Інституту вивчення війни) зазначили, що звіт Дюміна виглядав, як спроба завоювати прихильність Путіна після того, як він втратив її під час заколоту ватажка "ПВК Вагнера" Євгена Пригожина наприкінці червня 2023 року.

Дюмін неодноразово ставав на бік Пригожина у 2022 і 2023 роках, сподіваючись замінити самого міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Примітно, що зустріч відбувалася в президентській резиденції в Ново-Огарьово Московської області.

Аналітики з Інституту вивчення війни припустили, що зустріч Путіна з Дюміним, можливо, свідчить про те, що російський диктатор прагне зменшити владу міністра оборони Росії Сергія Шойгу, врівноважити його з конкурентами та покарати за нездатність досягти поставлених військових цілей.

Путін, ймовірно, навмисно оприлюднив свою зустріч з Дюміним після гучного арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня і перед президентською інавгурацією 7 травня, щоб покарати очолюване Шойгу Міноборони за нездатність досягти військових цілей Кремля,

– припустили в Інституті вивчення війни.

Що говорять про цю зустріч в російських колах

Зустріч Путіна і Дюміна викликала велику кількість дискусій у російському інформаційному просторі, адже вона відбулася в період між арештом Іванова та очікуваними перестановками в уряді після інавгурації.

Російські інсайдерські джерела припускали, що Кремль може призначити Дюміна на нову роль, пов'язану з російським ОПК.

Російські інсайдерські джерела також інтерпретували заяву Шойгу від 1 травня про те, що Росії необхідно збільшити кількість і якість озброєння та військової техніки для "підтримки необхідного темпу наступу", як пряму атаку на певних російських політичних діячів.

Одне з джерел також стверджувало, що Шойгу піддав різкій критиці Мантурова, "Ростех" і заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва у відповідь на арешт Іванова. Також аналітики припустили, що зустріч Путіна і Дюміна свідчить про те, що саме президент Росії приймав рішення про арешт.

Повідомлялося, що Шойгу мав особливо близькі стосунки з Івановим, і що його арешт разом із раптовим поверненням на передній план Дюміна може свідчити про те, що Кремль незадоволений роботою Шойгу.

Проте разом з тим одне з російських джерел вважає, що відставка Шойгу у 2024 році таки малоймовірна.