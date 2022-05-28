Путин недоволен ролью Лукашенко в войне, – белорусский дипломат

Саммит ОДКБ продемонстрировал, что у Владимира Путина остался только один союзник – Александр Лукашенко. Однако даже несмотря на это, глава Кремля недоволен его действиями на фоне войны в Украине.

Об этом 24 канала рассказал белорусский дипломат Павел Латушко. Путину недостаточно того, что делает самопровозглашенный президент.

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По словам Латушко, нет сомнений, что Лукашенко является преступником, помогающим России в войне против Украины. Однако глава Кремля ждет от него большего.

Путин недоволен Лукашенко, его ролью в войне против Украины,

– отметил дипломат.

Путин выставил Лукашенко ультиматум

Как отметил Латушко, если оценивать отношения Путина и Лукашенко в последнее время, то следует обратить внимание на их встречу в Сочи, которая состоялась 23 мая. Эта ситуация интересна, ведь в публичном пространстве фактически нет информации о том, что они обсуждали более 5 часов.

Однако, вернувшись из Сочи, Лукашенко в течение 2 дней не появлялся на экранах и фактически отсутствовал в медийном пространстве.

Согласно тем показаниям, которые я имею, он собрал совещание в своей домашней резиденции с близкими соратниками и начал обсуждать то, что ему сказал Путин. Учитывая разные источники, скорее всего, они обсуждали ультиматум, который ему выставил Путин.

– добавил Латушко.

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