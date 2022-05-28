Про це 24 каналу розповів білоруський дипломат Павло Латушко. Путіну недостатньо того, що робить самопроголошений президент.

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За словами Латушка, немає сумнівів, що Лукашенко є злочинцем, який допомагає Росії у війні проти України. Однак очільник Кремля чекає від нього більшого.

Путін незадоволений Лукашенком, його роллю у війні проти України,

– зазначив дипломат.

Путін виставив Лукашенку ультиматум

Як зауважив Латушко, якщо оцінювати відносини Путіна та Лукашенка впродовж останнього часу, то варто звернути увагу на їхню зустріч у Сочі, яка відбулася 23 травня. Ця ситуація є цікавою, адже у публічному просторі фактично немає інформації про те, що вони обговорювали понад 5 годин.

Однак повернувшись з Сочі, Лукашенко протягом 2 днів не з'являвся на екранах й фактично був відсутній у медійному просторі.

Згідно з тими свідченнями, які я маю, він зібрав нараду у своїй домашній резиденції з близькими соратниками й почав обговорювати те, що йому сказав Путін. Зважаючи на різні джерела, скоріш за все вони обговорювали ультиматум, який йому виставив Путін,

– додав Латушко.

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