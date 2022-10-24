"В какой-то момент от него избавятся": российский оппозиционер объяснил, зачем Путину Шойгу

Министр обороны России Шойгу не оправдал доверия Путина, ведь все время лгал ему о состоянии армии, постоянно разворовывая ее. Вероятно, этого российский диктатор ему не простит.

Путин не сможет простить бывшего друга

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Он предполагает, что в какой-то момент Путин просто избавится от Шойгу, при чем не исключено, что сделает это каким-нибудь страшным способом.

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По словам Галлямова, в глубине души Путин ненавидит Шойгу, ведь тот циничным образом воспользовался его доверием. Так как Путин действительно доверял ему, они даже дружили. Тем временем Шойгу, пользуясь благосклонностью руководства, за спиной у него воровал выделенные деньги, разваливал армию, а при этом бодро рапортовал, что все хорошо.

Такие действия Шойгу закончились катастрофически лично для Путина – вместо победы он получил провал, разгром и позор. Если бы он реально понимал состояние собственной армии, то скорее всего не начал бы полномасштабную войну. До этого он считал, что у Путина сильная армия, а сам он – сильный правитель. Сейчас же он просто опозорился на глазах у всех. Следовательно, сложно представить ситуацию, в которой все это просто сойдет с рук министру.

Я думаю, Путин иногда хочет задушить собственноручно Шойгу, поэтому очень часто его к себе не подпускает, и поэтому его просто не видно,

– предположил Галлямов.

Почему Путин до сих пор терпит лжеца Шойгу

Политолог объяснил, что, несмотря на свою ненависть, Путин вынужден приспосабливаться к окружающим обстоятельствам, а они требуют делать вид, что все идет по плану.

"Это же его конек – "все идет по плану", а если ты вдруг посреди войны увольняешь министра обороны, который к тому же является твоим многолетним другом, и все об этом знают, то это – все что угодно, но не "по плану", – подчеркнул Галлямов.

Именно поэтому диктатор Путин пока вынужден терпеть Шойгу. Да, его, похоже, совсем отстранили от оперативного командования войсками, но все же иногда показывают по телевизору, чтобы еще раз показали, что все "по плану", а все, что говорят о нем и Путине – это слухи.

По этой же причине ему дают не военные, а скорее дипломатические задачи – например, обзвонить министров и пожаловаться на злобных украинцев или уехать в Стамбул и подписать зерновое соглашение. То есть главное, чтобы он время от времени появлялся где-то в кадре, показывая, что все вроде бы нормально, однако на самом деле Шойгу оказался в очень тяжелой ситуации.

Полный стрим с Аббасом Галлямовым: смотрите видео

Шойгу обзвонил министров обороны разных стран

Вместо того чтобы командовать армией, Шойгу "сидит на телефоне". Он обзвонил министров обороны Великобритании, Турции и Франции, чтобы пожаловаться им на Украину, которая, по его словам, якобы готовит "грязную бомбу". Также Шойгу со своими обвинениями дозвонился и в Пентагон.

Впрочем, желаемого результата он не добился. Страны-партнеры непреклонны в поддержке Украины. Цивилизованный мир не верит вымыслам России, и если после этих заявлений Шойгу и произойдет какая-то провокация, все будут знать, кто за ней стоит.