Путин несет угрозу олигархам, – экс-сотрудник СБУ предположил, когда элита покончит с ним

Российские олигархи попали под многочисленные санкции Запада из-за войны в Украине. Вскоре так называемая элита может изменить свою позицию и пойти против Путина.

Об этом 24 каналу рассказал экс-работник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он подчеркнул, что последним моментом в войне, после чего никаких аргументов и договоренностей уже не будет, станет применение ядерного оружия Россией.

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Российская элита пока не испытывает критическое давление

"Они (олигархи – 24 канал) видят, что Путин несет угрозу их жизни, здоровью, их яхтам, квартирам в Лондоне, домам в Ницце. Он начнет представлять максимальную угрозу и от нее нужно избавляться", – сказал Иван Ступак.

Однако в настоящее время российская элита не испытывает столь критического давления, чтобы принять решение убирать Путина, отметил экс-работник СБУ.

Они "беспозвоночные", заработали при нем все свое состояние, по крайней мере 99%. Они стали миллиардерами. Все эти яхты, дома – при его помощи,

– сказал Ступак.

Он добавил, что именно в обогащении элита обязана Путину, поэтому не может сейчас через это переступить. У российских олигархов до сих пор есть надежда, что найдутся аргументы, по которым "все европейцы сразу сдадутся и все будет так, как было".

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"Но время идет, экономика сжимается, их возможности тоже уменьшаются, счета арестовываются", – заметил Иван Ступак.

Постепенно у российской элиты накопится понимание того, что Путин – не суперстратег и тогда, возможно, они примут решение "заканчивать эту историю".

Давление на российских олигархов: последние новости

Еще до начала войны России против Украины ряд российских олигархов переместил свои яхты и самолеты в Дубай. Уже после введения одних из самых мощных санкций в истории – элита начала покидать Россию.

Путинские олигархи уже потеряли колоссальное состояние, и это еще не конец. Имущество сторонников режима кровавого диктатора продолжают конфисковывать на Западе.

В то же время журналист-расследователь издания "Bellingcat" Христо Грозев заявил, что российская элита стремится к смерти Путина и размышляет, как ему "помочь" в этом.

Иван Ступак о позиции российских олигархов: смотрите видео