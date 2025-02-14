"Путин никогда не играет по правилам": Ермак сообщил детали встречи с Келлогом

Андрей Ермак в Мюнхене встретился со спецпредставителем Президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Они обсудили пути достижения мира.

Ермак выразил сомнение относительно целесообразности заключать какие-то прямые соглашения с Путиным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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О чем говорили Ермак и Келлог

"Путин никогда не играет по правилам. Россияне уважают только силу и презирают тех, кто ее не применяет. Любые договоренности без сильного принуждения России не будут работать – контроль над Украиной остается для Кремля основой имперских амбиций. Именно поэтому наш общий долг – сделать так, чтобы агрессор заплатил настоящую цену за все содеянное.

Обсудили продолжение поддержки Украины. Это вопрос безопасности не только нашей страны, но и всей Европы и мира. Помогать Украине сейчас – гораздо дешевле, чем противостоять более сильной России позже.

Отдельно обсудили подготовку запланированных встреч на высшем уровне и визит спецпредставителя США в Украину. Благодарен за поддержку и готовность работать вместе для восстановления справедливости и безопасности", – сообщил Ермак.