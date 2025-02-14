Єрмак висловив сумнів щодо доцільності укладати якісь прямі угоди з Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

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Про що говорили Єрмак та Келлог

"Путін ніколи не грає за правилами. Росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть – контроль над Україною залишається для Кремля основою імперських амбіцій. Саме тому наш спільний обов’язок – зробити так, щоб агресор заплатив справжню ціну за все скоєне.

Обговорили продовження підтримки України. Це питання безпеки не лише нашої країни, а й усієї Європи та світу. Допомагати Україні зараз – набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше.

Окремо обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника США в Україну. Вдячний за підтримку та готовність працювати разом для відновлення справедливості та безпеки", – повідомив Єрмак.