Путин ночью прикажет выдвинуть войска России на оккупированный Донбасс – Пентагон

Владимир Путин 21 февраля объявил о "признании" пророссийских боевиков. Теперь он может дать приказ отправить войска страны-агрессора на оккупированные территории Донбасса.

Такое развитие событий не исключают в министерстве обороны Соединенных Штатов Америки. Более того, там прогнозируют, что это произойдет в ночь на вторник, 22 февраля.

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В свою очередь российский депутат Калашников заявил, что считает стопроцентной вероятность ввода войск на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Мир выступил против "признания" боевиков

Путин 21 февраля официального объявил об "определении" пророссийских боевиков. Цивилизованный мир сразу осудил "легитимизацию" марионеток Кремля.