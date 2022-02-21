Путин ночью прикажет выдвинуть войска России на оккупированный Донбасс – Пентагон

21 февраля 2022 , 23:00
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Владимир Путин 21 февраля объявил о "признании" пророссийских боевиков. Теперь он может дать приказ отправить войска страны-агрессора на оккупированные территории Донбасса.

Такое развитие событий не исключают в министерстве обороны Соединенных Штатов Америки. Более того, там прогнозируют, что это произойдет в ночь на вторник, 22 февраля.

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В свою очередь российский депутат Калашников заявил, что считает стопроцентной вероятность ввода войск на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Мир выступил против "признания" боевиков

Путин 21 февраля официального объявил об "определении" пророссийских боевиков. Цивилизованный мир сразу осудил "легитимизацию" марионеток Кремля.

  • Йенс Столтенберг заявил, что решение Москвы подрывает усилия по урегулированию ситуации на Донбассе и нарушает минские договоренности.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что действия Путина являются грубым нарушением международного права. Таким образом, агрессор демонстрирует свое нежелание продолжать дипломатический диалог.
Обратите внимание! Джо Байден пообещал дополнительные санкции из-за "признания" боевиков.
Автор: Олег Васьків