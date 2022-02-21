Путин ночью прикажет выдвинуть войска России на оккупированный Донбасс – Пентагон
Владимир Путин 21 февраля объявил о "признании" пророссийских боевиков. Теперь он может дать приказ отправить войска страны-агрессора на оккупированные территории Донбасса.
Такое развитие событий не исключают в министерстве обороны Соединенных Штатов Америки. Более того, там прогнозируют, что это произойдет в ночь на вторник, 22 февраля.
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В свою очередь российский депутат Калашников заявил, что считает стопроцентной вероятность ввода войск на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.
Мир выступил против "признания" боевиков
Путин 21 февраля официального объявил об "определении" пророссийских боевиков. Цивилизованный мир сразу осудил "легитимизацию" марионеток Кремля.
- Йенс Столтенберг заявил, что решение Москвы подрывает усилия по урегулированию ситуации на Донбассе и нарушает минские договоренности.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что действия Путина являются грубым нарушением международного права. Таким образом, агрессор демонстрирует свое нежелание продолжать дипломатический диалог.