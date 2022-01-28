Путин объединил ЕС, НАТО и украинский народ, – конгрессмен на встрече с Зеленским

Делегация Конгресса США 28 января встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Ее представители подтвердили непреклонную поддержку нашего государства на фоне угрозы вторжения России.

Как подчеркнули политики, США надеются на дипломатию и диалог для уменьшения напряженности ситуации. Этот визит подчеркивает поддержку нашего государства, суверенитет и территориальную целостность.

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Есть одна вещь, которую сделал президент Путин: он объединил ЕС и членов НАТО, он объединил украинский народ и объединил Конгресс Соединенных Штатов,

– заявил конгрессмен Грегори Микс.

В США отмечают, что визит делегации демонстрирует, что они будут отстаивать интересы Украины. Кроме президента, конгрессмены ранее встречались с министром обороны Алексеем Резниковым и главой МИД Дмитрием Кулебой. Также делегация почтила память жертв Холокоста в Бабьем Яру.

Как США поддерживают Украину

Американские дипломаты проводят консультации с разными странами, чтобы сдержать Россию от наступления на Украину. К переговорам привлекаются Пентагон, ЦРУ и советники Джо Байден.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что единственный человек, который может сказать, чего хочет достичь Кремль – Путин. По словам дипломата, вряд ли кто-нибудь другой может знать планы агрессора.

В Украину 28 января прибыл четвертый самолет с помощью из США. Алексей Резников рассказал, что в этот раз привезли 81 тонну патронов разного калибра.

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