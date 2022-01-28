Як наголосили політики, США сподіваються на дипломатію й діалог для зменшення напруженості ситуації. Цей візит підкреслює їхню підтримку нашої держави, суверенітет і територіальну цілісність.
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Є одна річ, яку зробив президент Путін: він об'єднав ЄС та членів НАТО, він об'єднав український народ і він об'єднав Конгрес Сполучених Штатів,
– заявив конгресмен Грегорі Мікс.
У США наголошують, що візит делегації вкотре демонструє, що вони будуть відстоювати інтереси України. Окрім президента, конгресмени раніше зустрічались з міністром оборони Олексієм Резніковим та очільником МЗС Дмитром Кулебою. Також делегація вшанувала пам'ять жертв Голокосту в Бабиному Яру.
Як США підтримують Україну
- Американські дипломати проводять консультації з різними країнами, щоб стримати Росію від наступу на Україну. До переговорів залучають Пентагон, ЦРУ та радників Джо Байдена.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що єдина людина, яка може сказати, чого хоче досягти Кремль, – Путін. За словами дипломата, навряд хтось інший може знати плани агресора.
- В Україну 28 січня, прибув четвертий літак із допомогою зі США. Олексій Резніков розповів, що цього разу привезли 81 тонну патронів різного калібру.
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