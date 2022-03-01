Путин обезьяна, которая мочится на красную ядерную кнопку: обложка журнала Charlie Hebdo

Французский журнал Charlie Hebdo опубликовал обложку с Владимиром Путиным. На ней диктатор изображен как обезьяна, мочащаяся на красную ядерную кнопку.

Соответствующее обложку издание создало на этой неделе. Это произошло после того, как Россия напала на Украину на рассвете 24 февраля.

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Путина изобразили мочащейся на ядерную кнопку обезьяной

Обложка французского журнала Charlie Hebdo на этой странице: Путин – обезьяна, мочащаяся на красную ядерную кнопку,

– говорится в сообщении.

На ней также изобразили надпись "На пути в 21 век".

Кстати, 28 февраля во время закрытого совещания Конгресс США с администрацией президента Джозефа Байдена обсуждали психическое состояние все еще президента России Владимира Путина.

Путин ведь ворвался в Украину и угрожает миру ядерным оружием.



Французское издание обнародовало Путина обезьяной / Фото обложки издания

Кстати говоря,



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