"Гори ясно, чтобы не погасло": в россии подожгли военкоматы и одну из местных администраций

После объявления частичной мобилизации россияне начали протестовать и искать способы уклониться от призыва. В нескольких городах этой ночью вспыхнули военкоматы.

Российские СМИ сообщают, что по меньшей мере 3 военкомата этой ночью сгорели. Также в Тольятти в Самарской области попытались поджечь государственную администрацию.

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Это поджог: детали ночных пожаров

По информации СМИ, ночью неизвестный мужчина поджег здание Тольяттинской администрации. Пожар распространился всего на 10 квадратных метров, его удалось быстро ликвидировать.



Последствия пожара в Тольяттинской администрации / Фото из соцсетей

О пожаре сообщили и в Нижнем Новгороде – там загорелся призывной пункт. СМИ сообщают, что на месте пожара обнаружили обломки стеклянной бутылки. Еще один военкомат подожгли в Ломоносовском районе под Санкт-Петербургом.

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Протесты в россии по частичной мобилизации: последние новости

Многообещающие заявления о всероссийском протесте против любого вида мобилизации пока остаются пустой болтовней. Действительно, в разных населенных пунктах россии начались акции протеста , однако они не столь масштабны, как надеялись их организаторы. Немногочисленные митинги начали подавлять задерживавшие протестующих силовики. Правоохранители угрожают им лишением свободы сроком на 15 лет.

, однако они не столь масштабны, как надеялись их организаторы. Немногочисленные митинги начали подавлять задерживавшие протестующих силовики. Правоохранители угрожают им лишением свободы сроком на 15 лет. В прямом эфире ведущие одного из российских СМИ позвонили сыну пескова. Они притворились представителями военкомата и сообщили николаю пескову о повестке. Интересно, что сын пресс-секретаря президента возмущенно отказался и сказал, что будет решать этот вопрос "на другом уровне". Похоже, что для чиновников россии и их семей законы не писаны. Скандируют о своей "храбрости" и "готовности воевать" они лишь до первого звонка военкома.

Они притворились представителями военкомата и сообщили николаю пескову о повестке. Интересно, что сын пресс-секретаря президента возмущенно отказался и сказал, что будет решать этот вопрос "на другом уровне". Похоже, что для чиновников россии и их семей законы не писаны. Скандируют о своей "храбрости" и "готовности воевать" они лишь до первого звонка военкома. Екатерина Осадчая и Оля Полякова отреагировали на протесты в россии. Они сказали, что россияне "не народ, а хлам", ведь начинают выходить на улицы только, когда война коснулось их лично.

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