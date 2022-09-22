"Гори ясно, чтобы не погасло": в россии подожгли военкоматы и одну из местных администраций
После объявления частичной мобилизации россияне начали протестовать и искать способы уклониться от призыва. В нескольких городах этой ночью вспыхнули военкоматы.
Российские СМИ сообщают, что по меньшей мере 3 военкомата этой ночью сгорели. Также в Тольятти в Самарской области попытались поджечь государственную администрацию.
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Это поджог: детали ночных пожаров
По информации СМИ, ночью неизвестный мужчина поджег здание Тольяттинской администрации. Пожар распространился всего на 10 квадратных метров, его удалось быстро ликвидировать.
Последствия пожара в Тольяттинской администрации / Фото из соцсетей
О пожаре сообщили и в Нижнем Новгороде – там загорелся призывной пункт. СМИ сообщают, что на месте пожара обнаружили обломки стеклянной бутылки. Еще один военкомат подожгли в Ломоносовском районе под Санкт-Петербургом.
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Протесты в россии по частичной мобилизации: последние новости
- Многообещающие заявления о всероссийском протесте против любого вида мобилизации пока остаются пустой болтовней. Действительно, в разных населенных пунктах россии начались акции протеста, однако они не столь масштабны, как надеялись их организаторы. Немногочисленные митинги начали подавлять задерживавшие протестующих силовики. Правоохранители угрожают им лишением свободы сроком на 15 лет.
- В прямом эфире ведущие одного из российских СМИ позвонили сыну пескова. Они притворились представителями военкомата и сообщили николаю пескову о повестке. Интересно, что сын пресс-секретаря президента возмущенно отказался и сказал, что будет решать этот вопрос "на другом уровне". Похоже, что для чиновников россии и их семей законы не писаны. Скандируют о своей "храбрости" и "готовности воевать" они лишь до первого звонка военкома.
- Екатерина Осадчая и Оля Полякова отреагировали на протесты в россии. Они сказали, что россияне "не народ, а хлам", ведь начинают выходить на улицы только, когда война коснулось их лично.
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