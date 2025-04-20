"Перемирие" Путина: украинские воины рассказали, уменьшилось ли количество обстрелов на Востоке

Накануне Пасхи Владимир Путин объявил "перемирие". Бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" говорят об уменьшении количества обстрелов в их зоне ответственности в Донецкой области.

Об этом в эфире Суспильного рассказал главный сержант Виталий Пьясецкий с позывным "Стоход", передает 24 Канал. Однако защитники не верят в настоящее прекращение огня.

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Как продолжается "пасхальное перемирие"

В полосе ответственности "Холодного Яра" несмотря на "перемирие" российские войска продолжают применять все имеющиеся средства поражения – артиллерию, сбросы с БПЛА, удары FPV-дронов и тому подобное.

Однако количество применения артиллерийских средств уменьшилось, по сравнению с несколькими прошлыми месяцами. Сейчас враг не проводит штурмовых действий, в основном это малые пехотные группы по 2 – 3 человека.

Сложно сказать, действительно ли это перемирие должно было состояться, имеет какое-то реальное основание. Никто не верит, по этому поводу большинство шутят, никто не воспринимает серьезно, будет ли временное на несколько дней прекращение огня, никто не доверяет россиянам, мы это проходили с 2014 года не один десяток раз,

– говорит "Стоход".

К слову, Владимир Зеленский заявил, что Украина фиксирует нарушение "пасхального перемирия", чтобы передать информацию партнерам, показав отсутствие готовности России к миру. Кроме того, с 00:00 до 12:00 текущих суток произошло 26 российских штурмов.