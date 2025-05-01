Это будет позор для Путина: зачем ему "перемирие" на 9 мая

9 мая в России стало культом, а парад на Красной площади – главным символом этой псевдорелигии, через который Путин стремится продемонстрировать свою мощь. Однако "победобесие" может превратиться в позор, если в Москве прозвучит сигнал воздушной тревоги или на горизонте появится украинский дрон.

Это может заставить гостей прятаться в укрытиях, что станет настоящим унижением для Кремля. Однако, как отметил в эфире 24 Канала исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, при одном условии Украина может и не ударить по российской столице 9 мая.

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Как 9 мая может обернуться позором для Путина

9 мая для России – это уже не просто дата, а настоящий культ. "Победобесие" стало своеобразной религией, в которой не осталось ничего от исторической правды. Как древние греки верили в богов Олимпа, так и россияне верят в миф о 9 мая и своих "дедов, которые воевали". Это главный праздник путинской России, во время которого диктатор пытается продемонстрировать свою силу.

До полномасштабного вторжения Путин ежегодно проводил пышные парады, приглашая на них лидеров стран Центральной Азии – бывших республик Советского Союза. Но теперь, в новых условиях, ситуация может резко измениться. Если украинский дрон 9 мая пересечет границу Москвы, или даже прозвучит сигнал воздушной тревоги и гостей придется эвакуировать в укрытие – это станет позором для Кремля и лично для Путина.

Российский диктатор осознает, что сейчас давление со стороны США направлено скорее на Киев, чем на Москву. Он надеется, что объявление о перемирии с 8 по 10 мая пройдет и Украина согласится на него. Аргументы – вроде украинская армия истощена, и нас меньше. Мол, американцы поговорят с Киевом и заставят согласиться.

Но ключевой момент в том, что именно США предложили идею прекращения огня на 30 дней, и Украина еще в феврале, на переговорах в Саудовской Аравии, на это согласилась. Там разрабатывали механизмы мониторинга и контроля. В то же время Россия не внесла ни одного конструктивного предложения.

Во время так называемого "пасхального перемирия" единственное, что изменилось – немного уменьшилась интенсивность использования артиллерии, дронов и боеприпасов. Это следствие того, что ВСУ уничтожили немало вражеских складов, поэтому россияне нервничают,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Если Украина даже согласится не наносить удары по территории России 9 мая, она должна получить за это определенные преференции – публичные или непубличные – для усиления собственной обороноспособности. Если же таких гарантий не будет, вполне вероятно, что украинские дроны таки полетят – по военным объектам и российским городам. В таком случае парад на Красной площади превратится в празднование в подвалах и бомбоубежищах.

Интересно! Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что Украина имеет по меньшей мере десяток беспилотников различного типа, а также 3 – 4 ракеты, которые с легкостью могут достать до Москвы и устроить фейерверк во время парада 9 мая.

Как отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, россиянам нужно привыкать к этому. Их страна – агрессор, и они должны нести ответственность за свои действия.