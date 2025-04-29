Британская разведка раскрыла, зачем Путин анонсировал "перемирие" на 9 мая

Британская разведка считает, что инициатива главы Кремля Владимира Путина относительно одностороннего "перемирия" с 8 по 10 мая – попытка России создать иллюзию готовности к переговорам. Также, таким образом, Москва хочет сохранить свои позиции на фронте и ограничить возможность украинских ударов в символические для захватчиков дни.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Британии.

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Для чего Путин мог анонсировать "перемирие" до 9 мая

В британской разведке прокомментировали заявление, который 28 апреля объявил об одностороннем трехдневном прекращении огня с 8 по 10 мая.

Там напомнили, что Украина, со своей стороны, призвала к полному и безусловному перемирию сроком на 30 дней.

Как и с односторонним 30-часовым прекращением огня от Путина на Пасху, это заявление почти точно имеет целью продемонстрировать конструктивный подход (России) в продолжающихся переговорах, при этом без значительной "цены" для позиций России на поле боя,

– отмечают в разведке.

Также в ведомстве предполагают, что таким образом Путин пытается минимизировать угрозу украинских дальнобойных ударов по территории России в эти дни. В отчете отмечается, что в течение последних трех лет во многих городах России, особенно вблизи границы с Украиной, отменяли праздничные мероприятия к 9 мая.