Об этом 24 Каналу рассказала политтехнолог Марат Гельман. По его мнению, "элиты" постараются отойти от власти, чтобы не быть причастными к ней во время "падения" Путина. Хотя к устранению Путина могут приложить и сами.

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Что смог показать мятеж

Евгений Пригожин имел свои амбиции и цели, начиная свой "марш справедливости". Однако ничего из задуманного ему воплотить так и не удалось. Тем не менее он пролил свет на простые, но очень важные процессы в России. Для Владимира Путина тенденции достаточно неутешительны.

Население не идет против Путина, но не идет и за Путина. То есть население полностью деморализовано и демотивировано к действиям в целом,

– подчеркнул Марат Гельман.

Кроме того, мятеж продемонстрировал сценарий возможного конца для российского диктатора в условиях внутренней борьбы.

"Пропагандистская машина могла обмануть значительную часть населения. Но номенклатурную элиту сложно обмануть. Она увидела слабость, увидела конец Путина. Поэтому, думаю, номенклатура сейчас будет стремиться уйти от власти", – отметил политтехнолог.

Элиты хотят выжить во время "конца" Путина

Однако говорится лишь о той части так называемых "элит", которые действительно могут отойти от власти и не быть связанной с ней во время поражения Владимира Путина.

Люди, которые по тем или иным причинам уже не могут оторваться от власти, возможно, начали задумываться о том, что действующего президента пора заменить или ликвидировать. А войну в Украине следует завершать и начинать выводить войска.

Сейчас все по мере своей смелости обсуждают, что делать дальше. Но обсуждают тот факт, что Путин обречен, а они не хотят "в могилу". Не хотят, чтобы их похоронили с Путиным,

– подчеркнул Гельман.

Поэтому российские "элиты" активно анализируют, что и как можно сделать, чтобы продолжать свое существование. Но уже без Владимира Путина, как главы их государства.

Марат Гельман о конце Владимира Путина: смотрите видео

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